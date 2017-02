V ukrajinské Avdějevce se pořád střílí. Kyjev ale prohrává i mediálně, na propagandu Kremlu nestačí

před 16 minutami

Podle slovenského reportéra Miroslava Tódy pokračuje válka ve východoukrajinském Donbasu dál, navzdory oficiálnímu příměří mezi ukrajinskou armádou a proruskými povstalci. Na ukrajinské městečko Avdějevka přímo na frontové linii, které Tóda společně s fotografem Vladimírem Šimíčkem nedávno navštívili, dopadají denně rakety z území kontrolovaného proruskými separatisty. V nejostřelovanějším městě Donbasu i přesto lidé často víc věří propagandě ruské televize než vlastním očím. Nabízíme první část původní reportáže reportéra a fotografa Denníku N.

Avdějevka - "Byl to jeden z nejpodivnějších a nejstrašidelnějších příběhů války v Donbasu. Odehrál se ve vesnici Hranitne," rozpovídá se ukrajinská vojačka Jelena, aby nám zkrátila chvíli, než nás přes vojenský kontrolní post pustí dál k separatistům z takzvané Doněcké lidové republiky.

"Podobně jako teď i tenkrát v roce 2015 bylo ostřelování velmi silné. V Hranitném nechala jedna matka svoji dvouletou dceru s příbuznými a vydala se pryč z domu. Na vesnici začaly padat střely, zasáhly i její dům a děvčátko jedna raketa zabila," pokračuje Jelena.

"Tragédie ale neskončila. Když děvčátko pochovali, začalo dvacet minut po pohřbu znovu ostřelování a jedna ze střel trefila hrob s děvčátkem. Její tělo vylezlo znovu ze země, hotové šílenství," vypráví Jelena jeden z příběhů války, která vstoupila do čtvrtého roku a nic nenasvědčuje tomu, že brzy skončí.

Čekáme, až nám zvedne závoru mladý pětadvacetiletý ukrajinský voják. Podepsal na podzim smlouvu a teď ho poslali na nejostřelovanější místo konfliktu na východě Ukrajiny.

Na mobilu nám ukazuje video nahrané před dvěma týdny, kdy z doněcké strany proruských separatistů dopadaly na ukrajinské pozice střely z raketového systému Grad. Teď jsou slyšet jen výstřely z tanků a granátometů.

Bojuje se neustále

Po prvním telefonátu mezi novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem z konce ledna 2017 se městečko Avdějevka na východní Ukrajině ocitlo pod prudkou palbou. Za jediný víkend tady zemřelo devět ukrajinských vojáků.

Mezinárodní investigativní skupina Bellingcat později potvrdila, že proruští separatisté z tzv. Doněcké lidové republiky ostřelovali město střelami z obývaných oblastí v Doněcku.

Vypukly boje, při kterých obě strany začaly znovu používat těžkou techniku. Ve městě se objevily ukrajinské tanky. Mezinárodní pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) hlásili největší zostření bojů za poslední měsíce. Dodnes se nezastavily.

Mladý voják dá nakonec Jeleně znamení, zdvihne závoru a my pokračujeme dál za zvuku střel. Těžko odhadnout, kdy útočí Ukrajinci a kdy proruští separatisté, které vojensky, politicky i diplomaticky podporuje Kreml.

Kromě vyslání vojáků nebo těžké vojenské techniky dostali separatisté na východě Ukrajiny nedávno od ruského prezidenta další podporu.

Když se na únorové bezpečnostní konferenci v Mnichově debatovalo o Ukrajině, rozhodl Vladimir Putin, že uzná jako platné cestovní pasy i jiné dokumenty nikým neuznaných separatistických republik v Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny.

Donbas se tak zase o něco víc přiblížil zamrzlým konfliktům v Abcházii, Jižní Osetii, Náhorním Karabachu nebo Podněstří. Pouze ten ukrajinský je stále příliš horký.

Wellness nad Avdějevkou

Sto metrů před námi před rezavým nápisem Avdějevka dopadnou granáty a vyhodí do vzduchu závěje sněhu. Jelena je ale klidná, vojenský terénní vůz se pohybuje dál.

Zastavujeme na místě Carska ochota, které kdysi sloužilo jako místo oddychu. Byl to jakýsi avdějevský wellness pro unavené zaměstnance zdejší koksovny a chemické továrny, která živí většinu města.

Jejím majitelem je nejbohatší Ukrajinec Rinat Achmetov. Někdejší oáza oddechu je ale po nedávné ofenzívě vybombardovaná.

"Nepoškozená zůstala jen dřevěná latrína," směje se Saňa, ukrajinský voják, kterého poslali na dvoudenní službu do terénu.

Vytahuje si z bundy mobil a ukazuje nám esemesky, které dostal od separatistů. V jedné se píše, že oni, členové ozbrojených sil Ukrajiny, jsou pro jejich velitele míň než maso. V druhé stojí, že dopadnou jako Němci u Stalingradu.

Saňa je dva dny na frontě v bunkru, dva dny odpočívá. Takhle pořád dokola, dokud neskončí jeho rotace. Poslali ho na nebezpečnou pozici.

Kyjev dělá chyby

"Fronta v Avdějevce je jedna z nejostřejších vůbec. V nejbližším bodě nás dělí od separatistů jen osm set metrů," vysvětluje nám Masi Nayyem, bratr slavného ukrajinského investigativního novináře Mustafy Nayyema. Tedy člověka, který koncem roku 2013 v Kyjevě de facto rozběhl protestní hnutí Euromajdan.

Masi pracuje jako právník, sám ale zažil boje o Avdějevku naostro, když ho tam Ukrajinci poslali na několik měsíců po mobilizaci.

"Dostal jsem se do sporu s jedním poslancem. Ptal se mě, proč nejdu bojovat do války. Řekl jsem mu, že jsem připravený a jen čekám, až mě povolají. Za týden na to mě mobilizovali," říká Nayyem.

Po vlastních zkušenostech v Avdějevce je ke strategii ukrajinské vlády v Donbasu velmi kritický. Vláda v Kyjevě podle něj pořád nepochopila, jak si může získat přízeň místních obyvatel.

"To, že poslední dny zemřelo v Avdějevce tolik vojáků, je obrovská hloupost z ukrajinské strany," vypráví otevřeně. Na svém počítači nám ukazuje záběry, které udělal z vrtulníku nad městem.

"Vidíte tyto zničené budovy? Tohle je poslední pozice našich vojáků a tady jsou separatisté. Prakticky se na sebe dívají. Armáda měla dost času, aby tam posílila opevnění, ale neudělala to. Nebyli připravení na střely z Gradů a pak jsme utrpěli tolik obětí na naší straně," vzdychne Nayyem.

Počty obětí narůstají

Od roku 2014 zemřelo na východě Ukrajiny zhruba deset tisíc lidí. Pětinu z nich tvoří ukrajinští vojáci.

Ukrajinská vláda možná udržela své pozice, dokonce některé pozice separatistům sebrala, na Donbasu ale podle Nayyema pořád dělá stejné chyby.

"Za dva a půl roku postavili jedinou stanici pro šíření televizního signálu v situaci, kdy se místní bez satelitu nebo kabelovky dostanou jen k ruské a separatistické propagandě," říká Nayyem.

Kyjev podle něj dělá příliš málo na to, aby získal místní lidi na svoji stranu.

Druhou část reportáže z Avdějevky přineseme odpoledne.

autor: Miroslav Tóda, Denník N