Kreml odmítl údajný mírový plán s návrhem na pronájem Krymu. Absurdní, řekl o něm prezidentův mluvčí

Moskva - Kreml v pondělí popřel jakýkoli podíl na údajném mírovém plánu pro Ukrajinu, který sestavil ukrajinský opoziční poslanec s dvěma poradci prezidenta USA Donalda Trumpa. Novinářům to řekl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Plán, o němž informoval list The New York Times, je podle Peskova absurdní.

Poslanec Andrij Artemenko s Trumpovými poradci Felixem Saterem a Michaelem Cohenem navrhuje, aby se všichni ruští vojáci stáhli z Donbasu kontrolovaného proruskými radikály, a aby ukrajinští voliči v referendu rozhodli, zda má být Krymský poloostrov pronajat Rusku na 50 nebo 100 let. Rusko po prozápadním převratu v Kyjevě v roce 2014 poloostrov vojensky obsadilo a později anektovalo jako své území.

Cohen, který je Trumpovým osobním právníkem, newyorskému listu řekl, že "mírový plán" předal Bílému domu a zanechal ho v kanceláři tehdejšího bezpečnostního poradce Michaela Flynna ještě před tím, než byl Flynn z funkce odvolán. Plán má být pokusem normalizovat rusko-ukrajinské vztahy a zrušit protiruské sankce USA vyhlášené po krymské anexi.

Peskov v pondělí plán důrazně odmítl s tím, že "Rusko si nepronajímá své vlastní území". Podobně se vyjádřil i ministr zahraničí Sergej Lavrov pro agenturu RIA Novosti. Nemůže prý informaci komentovat, protože stát si "sám od sebe nic pronajmout nemůže". Podle listu Ukrajinska pravda Artemenko tvrdí, že jeho plán schválili Putinovi poradci.

Politik a podnikatel Artemenko byl do pondělka členem ukrajinské nacionalistické Radikální strany, která byla do září 2015 členem prozápadní vládní koalice. V parlamentu zastává funkci místopředsedy výboru pro evropskou integraci. V pondělí ho strana kvůli jeho mírovému plánu ze svých řad vyloučila s odůvodněním, že zpochybnil územní celistvost země.

