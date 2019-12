Chapadla zločinu sahají až k Putinovi. Rozkrýváme tajné zprávy o válce na Ukrajině

Před summitem zveřejnil Společný vyšetřovací tým (JIT), který se zabývá sestřelením malajsijského letadla nad Ukrajinou v roce 2014, odposlechy telefonních hovorů mezi bojovníky separatistů. Dokazují přímé spojení Kremlu s povstalci na východě Ukrajiny i odpovědnost za zkázu letu MH17 a smrt 298 lidí na palubě.

Stroj letěl z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Velká část pasažérů pak měla pokračovat na indonéský ostrov Bali. Na palubě byli také experti na virus HIV, kteří mířili na celosvětovou konferenci o nemoci AIDS v Melbourne.

Přepisy hovorů ukazují na zapojení Vladislava Surkova, blízkého poradce Vladimira Putina, do války na východní Ukrajině. Surkov jako jeden z nejvýznamnějších činovníků v Kremlu v červenci 2014 hovořil s Alexandrem Borodajem, bývalým premiérem Doněcké lidové republiky a zároveň důstojníkem ruské tajné služby FSB. Hovor dokazuje, jak Rusko dosazovalo svoje lidi na přední funkce v separatistických republikách.

Také druhý telefonát Borodaje s Denisem Pušilinem, čelním představitelem proruských separatistů, dokazuje vliv Moskvy na personální obsazení struktur Doněcké lidové republiky. Hovoří o obsahu e-mailu, adresovaného Surkovovi, ke kterému byl připojen seznam lidí, nominovaných do „vlády“ Doněcké lidové republiky.

Další komunikace poukazuje na přímé zapojení špiček Ruska do dodávek zbraní a vojenské techniky separatistům na Donbasu. Jistý Sergej v ní říká Vladimiru Ivanovičovi, že dostal jeho telefonní číslo od Sergeje Aksjonova (současný premiér neuznané Autonomní republiky Krym, pozn. red.). Dodává také, že Aksjonov odsouhlasil “plán” s Alexandrem Bortnikovem, šéfem ruské tajné služby FSB. Není ale zatím jasné, kdo mu dodá nutné vybavení. Z dalších telefonních hovorů provedených v tuto dobu je jasné, co Sergej potřebuje: přístroje nočního vidění, kamuflážní stejnokroje, hasící přístroje, zbraně a ozbrojenou techniku.

Bývalý důstojník ruské tajné služby FSB a vojenské rozvědky GRU. Na počátku války v roce 2014 velel separatistickým bojovníkům na Donbase, především při obsazení města Slavjansk. Organizoval transporty zbraní z Ruska, včetně systému protiletadlové obrany Buk. V dubnu 2014 velel obsazení Slavjansku. V pozdějších rozhovorech nezapíral, že bojoval na Ukrajině a kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že neposkytl separatistům větší podporu a více zbraní.

Důstojník ruského letectva dohlížel na přejezd systému Buk z Ruska na Ukrajinu a po pádu malajsijského letounu měl na starosti kontrolu míst, kam se zřítily trosky. V roce 2018 se vrátil do Ruska.

Důležitá postava: velitel separatistů Igor Bezler

Vyšetřování se soustřeďuje také na Igora Bezlera, ačkoliv jej JIT neobvinil z podílu na zločinu. V roce 2014 velel separatistickým jednotkám ve městě Horlivka u Doněcka a byl to právě on, kdo hlásil do Moskvy 17. července, že bylo sestřeleno ukrajinské vojenské letadlo. Veterán z války v Afghánistánu a Čečensku je synem německého otce a ukrajinské matky, ale považuje se za Rusa. Nyní žije na Krymu.