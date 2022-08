Ukrajinci u Chersonu znovu zasáhli most, který Rusové nutně potřebují

Ukrajinská armáda znovu zasáhla Antonivskyj most v Ruskem okupované Chersonské oblasti. Podle agentury Ukrinform to uvedla mluvčí ukrajinské armády Natalija Humenjuková. Také ruská agentura TASS informuje o ukrajinském úderu na tento důležitý most, odvolává se přitom na okupačními silami dosazeného představitele Chersonské oblasti Kirilla Stremousova, podle něhož se tak zpozdí práce na znovuotevření mostu.

Antonivskyj most pro Rusy představuje důležitou zásobovací trasu, podle agentury Reuters je jedním z pouhých dvou přemostění, které umožňují invazním jednotkám přístup na území, jež okupují na západním břehu řeky. Pro ukrajinské ozbrojené síly byl v posledních týdnech klíčovým cílem.