Americký generál: Ukrajina přebírá iniciativu, údery na Krymu jsou pro Rusko drtivé

Situace na bojišti se po šesti měsících od začátku invaze obrátila a Ukrajinci nyní přebírají iniciativu, tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý vrchní velitel amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges.

Podle penzionovaného generála Hodgese Rusové nyní nejsou schopni chránit ani vlastní týl a ukrajinské útoky na Krymu z posledních dní jsou pro ně drtivé. "Rusové vidí, jak jsou zranitelní a že takzvaná 'speciální vojenská operace' je totální selhání," říká.

Když jsme spolu mluvili před třemi měsíci, odhadoval jste, že se v létě situace na bojišti zlomí a ruská armáda bude na konci srpna kulminovat, tedy dosáhne bodu, kdy už kvůli vysokým ztrátám, nedostatku munice nebo únavě z bojů nebude schopna naplnit cíle své mise. Děje se to už?

Ano, už se tak stalo. Rusové nejsou schopni pokračovat v ofenzivě, jejich logistický systém je vyčerpaný a vlastně nikdy nebyl vytvořený na tak velkou válku, jako je ta na Ukrajině. Rusko má významné problémy s vojáky i velením a Ukrajina na bojišti přebírá iniciativu.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu ve středu řekl, že zpomalení tempa operace na Ukrajině je záměrné a má prý minimalizovat počet civilních obětí. Chápete to jako přiznání problémů?

Je potřeba si říct, že žádná informace, která přichází z Kremlu, není věrohodná. Když ministr obrany, který mimochodem nikdy nebyl vojákem, ale i tak nosí generálskou uniformu, v téhle situaci řekne, že všechno jde podle plánu, pak je to jednoduše přiznání a potvrzení toho, jak špatně si Rusko vede. Když se podíváte, co Rusové říkali před invazí a v jejích prvních měsících a porovnáte to s tímto vyjádřením, řekne vám to všechno…

Ukrajina v posledních týdnech Rusku zasadila několik tvrdých úderů na Krymu, zasáhla například leteckou základnu Saky. Co znamená pro ruskou armádu a společnost, že Ukrajinci jsou nyní schopni zaútočit v místech, kde to bylo dříve nemyslitelné? Lze to považovat za zlom?

Odpověď bych rozdělil na tři části. Zaprvé, fakt, že Rusové nejsou schopni chránit vlastní týl, logistiku, sklady munice a další důležitá místa, je součást hlubších problémů, které způsobily, že už se dostali do kulminačního bodu. Přesné ukrajinské útoky způsobily, že za poslední dobu klesl počet ruských dělostřeleckých úderů. Rusové také jen těžko na bojiště dostávají munici, která jim mezitím dochází.

Zadruhé, útoky na Krymu a v dalších místech ruského týlu jsou opravdu závažným problémem pro ruské vedení. To totiž musí odklánět část už tak docházejících zdrojů na ochranu těchto zranitelných míst.

Důležitý je i psychologických aspekt ukrajinských úderů. Na Krymu byly tisíce Rusů na dovolené, seděli na pláži, odpočívali a mezitím sledovali, jak hoří vojenské letiště. Následně odjížděli pryč, jak nejrychleji mohli. Z psychologického pohledu je to šok, na vlastní oči teď Rusové vidí, jak jsou zranitelní a že takzvaná "speciální vojenská operace" je totální selhání.

Kdo je Ben Hodges? Foto: Jakub Plíhal Tříhvězdičkový generál americké armády ve výslužbě byl od listopadu 2014 do prosince 2017 vrchním velitelem amerických pozemních sil v Evropě. V letech 2012 až 2014 působil jako velitel na Velitelství operací pozemních sil NATO. Je veteránem válek v Iráku a Afghánistánu. V rámci operace Irácká svoboda na začátku tisíciletí velel 101. výsadkové divizi. Později stál v čele Regionálního velitelství - jih v Kandaháru v Afghánistánu. V současnosti působí v prestižním washingtonském think-tanku CEPA.

Jak je možné, že ruská protivzdušná obrana není schopna Krym uchránit?

Efektivní protivzdušná obrana musí být jednotná, integrovaná. Je potřeba mít velké množství zbraní a senzorů, které přispívají k tomu, že vidíte, co se děje na nebi. Ano, Rusko má některé komponenty protivzdušné obrany dobré, ale jako celek prostě nefunguje. Jejich vojáci nejsou vhodně vycvičení. Ve válce na Ukrajině zároveň vidíme, jak Rusové technologicky zaostávají. Třeba střelám z raketometů HIMARS vůbec nejsou schopni čelit. Na druhou stranu, podívejte se, jak efektivní je Ukrajina, i když nemá tolik zdrojů. Bojuje chytře a ruské letectvo vůbec nechce létat do ukrajinského vzdušného prostoru a útočí z ruského nebo běloruského území.

V posledních dnech se mluví o možném ukrajinském úderu na Kerčský most, který spojuje Krym s ruskou pevninou. Očekáváte tento útok?

Část mě by si to přála, protože by to ztížilo zásobování po železnici i silnici a vedlo by to k dalším logistickým problémům ruské armády. Také by tím utrpěla prestiž Kremlu. Ale musíme si uvědomit, že existují další důležité cíle. Zničit tento most by vyžadovalo značné úsilí a je otázka, jestli je pro ukrajinský generální štáb takovou prioritou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno dal armádě rozkaz znovudobýt okupovaná území na jihu u Chersonu. Věříte, že v dalších měsících bude tato možná ofenziva úspěšná?

Ukrajinci momentálně provádí operace, které pro ni připravují půdu. Pokračují v úderech na logistiku, protivzdušnou obranu, muniční sklady a dál nahlodávají vůli ruských vojáků bojovat. Na úspěšnou ofenzivu ale potřebujete mít připravené vlastní síly, mnoho dobře vycvičených a odpočatých vojáků a podobně. Ukrajinský generální štáb dělá dobrou práci v ochraně informací, takže nevíme, jak by případná ofenziva vypadala a kdy může začít, ale očekával bych, že se v příštích měsících rozhodne, jestli jsou podmínky pro ni vhodné.

