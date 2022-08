Pohřeb Duginové se konal v moskevském televizním studiu. Zemřela za národ, řekl otec

V Moskvě se v úterý konal pohřeb zavražděné dcery ruského nacionalistického ideologa Alexandra Dugina. Darja Duginová zemřela v sobotu, když explodoval její vůz. Ruská tajná služba FSB obvinila z její smrti ukrajinské zpravodajské služby, což Kyjev odmítá.

"S její maminkou jsme jí radili, aby se stala filozofkou. A to se jí povedlo. Snažila se v této oblasti posouvat. K jejím prvním slovům patřilo Rusko, naše velmoc, národ a impérium," řekl podle portálu Meduza při posledním rozloučením Dugin. Prohlásil také, že svoji dceru vedl k víře a že dětství strávila na pravoslavných táborech a chodila do kostela.

Poslední rozloučení se podle fotografií ale neodehrálo v kostele, nýbrž v civilně vyhlížející místnosti moskevského televizního studia. Duginová spočívala v zavřené rakvi na katafalku potaženém černým suknem, u kterého drželi čestnou stráž dva muži.

Na pohřeb dorazili kromě nejbližších zesnulé také například předseda poslaneckého klubu Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR) Leonid Sluckij nebo místopředseda dolní komory ruského parlamentu Sergej Něverov, informovala agentura RIA Novosti.

Dugin mimo jiné uvedl, že vnímá, jak se jeho dcera těší z řádu Odvahy, který jí posmrtně udělil prezident Vladimir Putin. Dodal, že dcera mu při jejich posledním rozhovoru řekla, že se cítí být "hrdinkou a vojákem" a že chce být "na straně světla".

Duginová se v sobotu podle ruskojazyčné verze serveru BBC se svým otcem účastnila festivalu Tradice nedaleko Moskvy. Dvojice poté měla společně odjet autem. Dugin ale nakonec usedl do jiného vozu a jel hned za dcerou. Její Land Cruiser vyletěl podle agentury TASS do vzduchu za jízdy nedaleko obce Bolšije Vjazjomy asi 25 kilometrů od Moskvy zhruba ve 21:00 moskevského času. Automobil explodoval, narazil do svodidel a začal hořet.

K odpovědnosti za smrt Duginové se přihlásila neznámá ruská partyzánská skupina s názvem Národní republikánská armáda. Podle agentury AP to oznámil bývalý ruský poslanec a opoziční aktivista Ilja Ponomarjov. AP upozornila, že nebyla schopna existenci skupiny ověřit.

Duginová plně podporovala ideologii svého otce a byla jeho pravou rukou. Hlasitě podporovala ruskou invazi na Ukrajinu. Podle BBC psala pod pseudonymem Darja Platonovová politické články pro prokremelskou stanici RT a nacionalistickou televizi Cargrad. Americké a britské úřady ji obvinily ze šíření dezinformací a zařadily ji na sankční seznam.