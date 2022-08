Rusové chystají referendum "na bodacích zbraních". Neklidný Cherson se staví na odpor

Chersonská oblast na jihu Ukrajiny, kterou Rusové od března okupují, se připravuje na možné vyhlášení referenda o připojení k Rusku. Města jsou oblepená propagandistickými billboardy s nápisem "Jsme spolu s Ruskem" a místní hovoří o napjaté a nepředvídatelné situaci. V případném plebiscitu vůbec nechtějí hlasovat.

"Všichni vědí, že Rusko výsledky referenda zfalšuje. Bude se pak cítit mnohem silnější a pozatýká všechny, kteří budou hlasovat proti," vylíčil v telefonickém rozhovoru britskému listu The Guardian nejmenovaný zdroj z Chersonu, který provozuje na sociální síti Telegram protiruský kanál.

Dokonce i ti Ukrajinci, kteří se označují za apolitické, říkají, že jsou proti referendu. "Samozřejmě k němu nepůjdu. Neznám nikoho, kdo by to udělal," vysvětlila bývalá zaměstnankyně kosmetického salonu Svitlana, která nyní prodává na pouličním trhu potraviny, aby vyšla s penězi.

I Konstantin, který před ruskou okupací Chersonu pracoval v oblasti informačních technologií, uvedl, že o hlasování má velké pochybnosti: "Musíte si uvědomit, že v Chersonu se o referendu nikdy nemluvilo, před válkou o něm nikdo neuvažoval. Bude to referendum na bodacích zbraních."

Dva anonymní zdroje blízké Kremlu v rozhovoru pro ruský nezávislý server Meduza prohlásily, že se v chystaném referendu má otevřít omezený počet volebních místností, do kterých půjdou proruští obyvatelé. Odůvodňuje to údajnými "zvláštními okolnostmi". Ruská prezidentská administrativa je prý také přesvědčena, že odpůrci se referenda nezúčastní.

"Jsme spolu s Ruskem"

Ruská armáda ovládla Cherson po těžkém ostřelování už 2. března, tehdy šlo o jedno z prvních větších měst, kterých se okupační jednotky zmocnily. Krátce poté dobyla i celou Chersonskou oblast. Nyní je přístavní město prakticky odříznuté od dalších okupovaných území směrem na západ, protože dva hlavní mosty přes řeku Dněpr zničila ukrajinská armáda. Ta se také nyní chystá na plánovanou protiofenzivu, jejímž cílem má být dobytí Chersonu zpět.

Koncem července v sále Chersonské národní univerzity proběhlo diskusní fórum o "otázkách sebeurčení a budoucím osudu okupované oblasti", neslo název "Jsme spolu s Ruskem". Právě pod tímto heslem podle informací ruského serveru Meduza v okupované Chersonské a Záporožské oblasti probíhají kampaně k referendu o připojení k Rusku. Jejich součástí jsou i billboardy s ruskými vlajkami nebo citáty Vladimira Putina.

Rusy dosazený šéf administrativy Chersonské oblasti Volodymyr Saldo na červencovém fóru tvrdil, že referendum je iniciativa místních obyvatel. "Pokud něco chcete - a všichni chceme být s Ruskem společně - pak nám pomůže celý vesmír a především Rusko. A vše, co děláme s láskou, je odsouzeno k úspěchu," řekl Saldo, který byl na začátku srpna převezen do moskevské nemocnice s podezřením na otravu.

Plán sjednocení

Server Meduza s odkazem na tři nejmenované zdroje blízké Kremlu již dříve uvedl, že Rusko plánuje sjednotit okupovanou ukrajinskou Chersonskou, Záporožskou, Doněckou a Luhanskou oblast do jednoho federálního okruhu. Vzniknout by měl poté, co se uskuteční referenda.

Podle původního plánu se mělo hlasovat už na jaře či v první polovině července. Nyní se hovoří o vyhlášení referenda v září - a to pouze na Rusy dobytých územích. Kreml počítal s tím, že například Doněcká oblast na východě Ukrajiny bude tou dobou už plně pod kontrolou Ruska. Díky úspěšné obraně ale Kyjev stále kontroluje necelých 40 procent její rozlohy.

Moskva pracuje i na záložním plánu, podle kterého by se referenda kvůli pomalému postupu svých vojsk na jižní a východní frontě mohla uskutečnit až v zimě. Tento scénář je podle zdrojů Meduzy stále pravděpodobnější. Pro Kreml je ale nepříjemný, protože by to podkopávalo důvěru lidí, kteří podporují válku.

Konečné rozhodnutí o tom, kdy se v okupovaných oblastech Ukrajiny uskuteční referenda, Vladimir Putin učiní v nejbližší době.

Video z března: Jak Rusové vstoupili do Chersonu