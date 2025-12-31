V Somálsku se konaly protesty proti izraelskému uznání nezávislosti Somalilandu

Desetitisíce lidí v úterý v různých částech Somálska protestovaly proti izraelskému uznání nezávislosti separatistického Somalilandu, píše agentura AP.
Izrael v pátek jako první země na světě oficiálně uznal nezávislost Somalilandu, který vyhlásil samostatnost na Somálsku v roce 1991. Tento krok podle AP již odsoudilo více než 20 zemí, ale také Africká unie či Organizace islámské spolupráce.
V Mogadišu se shromáždily tisíce lidí na hlavním stadionu, kde významní náboženští vůdci vyzývali k jednotě a obraně územní celistvosti Somálska. Podobné protesty se konaly i ve městech na jihozápadě a jihovýchodě země a v centrálním Somálsku.
Somálský prezident Hassan Sheikh Mohamud se dnes mezitím v Ankaře setkal se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem, který Somálsku a jeho územní celistvosti vyjádřil silnou podporu.
Turecko se v poslední dekádě stalo jedním z nejbližších spojenců Somálska, kde podporuje výstavbu infrastruktury a poskytuje vojenský výcvik vládním silám.
Somaliland jednostranně vyhlásil samostatnost na Somálsku 18. května 1991 poté, co po 22 letech padl vojenský režim autokratického prezidenta Mohameda Siada Barreho. Mogadišo, Africká unie ani OSN odtržení neuznaly.
Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, cvičení ale nekončí
Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel svého námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.
Adam Mišík: Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy
„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“
Vrací se opomíjená zbraň českého tenisu, líčí Berdych. Pětice hráčů dál kráčí k elitě
V hlavním kalendáři turnajů ATP nenajdete jediný český podnik, přesto měla země s deset a půl miliony obyvateli letos v první stovce žebříčku hned pět tenistů. Podle Tomáše Berdycha je za tím i trend, od kterého se v posledních letech trochu upustilo.
Po letadle Malaysia Airlines se slehla zem. Pátrání po 12 letech pokračuje
Téměř 12 let po dosud nevysvětleném zmizení letadla na lince MH370 společnosti Malaysia Airlines americko-britská firma Ocean Infinity v Indickém oceánu obnovila pátrání po tomto stroji, na jehož palubě bylo 239 lidí.
ŽIVĚ"V souladu s plánem speciální vojenské operace." Putin nařídil rozšířit nárazníkovou zónu
Ruský prezident Vladimir Putin pro nadcházející rok nakázal rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu nárazníkové zóny zdůvodňuje snahou zabránit ukrajinským výpadům na ruské území.