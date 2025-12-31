Přeskočit na obsah
31. 12. Silvestr
Zahraničí

V Somálsku se konaly protesty proti izraelskému uznání nezávislosti Somalilandu

ČTK

Desetitisíce lidí v úterý v různých částech Somálska protestovaly proti izraelskému uznání nezávislosti separatistického Somalilandu, píše agentura AP.

Demonstrace v Mogadišu proti izraelskému uznání Somalilandu jako samostatného státu.
Demonstrace v Mogadišu proti izraelskému uznání Somalilandu jako samostatného státu.Foto: REUTERS
Izrael v pátek jako první země na světě oficiálně uznal nezávislost Somalilandu, který vyhlásil samostatnost na Somálsku v roce 1991. Tento krok podle AP již odsoudilo více než 20 zemí, ale také Africká unie či Organizace islámské spolupráce.

V Mogadišu se shromáždily tisíce lidí na hlavním stadionu, kde významní náboženští vůdci vyzývali k jednotě a obraně územní celistvosti Somálska. Podobné protesty se konaly i ve městech na jihozápadě a jihovýchodě země a v centrálním Somálsku.

Somálský prezident Hassan Sheikh Mohamud se dnes mezitím v Ankaře setkal se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem, který Somálsku a jeho územní celistvosti vyjádřil silnou podporu.

Turecko se v poslední dekádě stalo jedním z nejbližších spojenců Somálska, kde podporuje výstavbu infrastruktury a poskytuje vojenský výcvik vládním silám.

Somaliland jednostranně vyhlásil samostatnost na Somálsku 18. května 1991 poté, co po 22 letech padl vojenský režim autokratického prezidenta Mohameda Siada Barreho. Mogadišo, Africká unie ani OSN odtržení neuznaly.

