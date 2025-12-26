Izrael jako první stát na světě uznal nezávislost odtrženého Somalilandu

Izrael jako první stát na světě oficiálně uznal nezávislost Somalilandu, samozvané republiky odtržené od Somálska. S odvoláním na komuniké šéfa izraelské vlády Benjamina Netanjahua o tom informovala agentura AFP.
Toto rozhodnutí může proměnit regionální dynamiku, napsala agentura Reuters. Krok Izraele přivítal prezident Somalilandu Abdirahman Mohamed Abdullahi, uznání ale odmítli ministři zahraničí Egypta, Somálska, Džibutska a Turecka.
„Premiér Netanjahu, jeho ministr zahraničí (Gideon) Saar a prezident Somalilandu podepsali společné prohlášení,“ píše se v komuniké.
„Je to historický okamžik. Srdečně vítáme Netanjahuovo uznání Republiky Somaliland a potvrzujeme připravenost Somalilandu připojit se k abrahámovským dohodám,“ napsal Abdullahi na sociální síti X.
Diplomatické vztahy s Izraelem na základě takzvaných abrahámovských dohod zprostředkovaných Spojenými státy v roce 2020 normalizovaly například Spojené arabské emiráty nebo Bahrajn.
„Ministři naprosto odmítají a odsuzují uznání regionu Somaliland ze strany Izraele a zdůrazňují svou plnou podporu jednotě, suverenitě a územní celistvosti Somálska,“ uvedl Reuters poté, co egyptský ministr zahraničí Badr Abdal Atí telefonicky hovořil se svými protějšky ze Somálska, Džibutska a Turecka.
Somaliland je patrně podle dřívějších zpráv médií jednou ze zemí, se kterými Netanjahuova vláda jednala o možnosti přesunout na jejich území Palestince ze zdecimovaného Pásma Gazy. Kromě Somalilandu údajně o této možnosti Izrael vyjednává také s Indonésií, Ugandou či Libyí.
Somaliland jednostranně vyhlásil samostatnost na Somálsku 18. května 1991 poté, co po 22 letech padl vojenský režim autokratického prezidenta Mohameda Siada Barreho. Mogadišo, Africká unie ani OSN odtržení neuznaly.
Somaliland si ale v průběhu let vybudoval stabilní politické prostředí, které ostře kontrastuje s přetrvávajícími problémy sousedního Somálska, jež se potýká s povstáním Šabábu, islamistické skupiny napojené na Al-Káidu.
Útočník v metru v centru Paříže pobodal tři ženy
Neznámý pachatel dnes v několika stanicích metra v centru Paříže bodnou zbraní zranil tři ženy. Z míst činů uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole.
Malajsijský soud odsoudil expremiéra Razaka k 15 letům vězení za korupci
Soud v Malajsii v pátek odsoudil k 15 letům vězení bývalého premiéra Najiba Razaka za zneužití moci a praní špinavých peněz v korupční kauze vytunelování státního investičního fondu 1MDB, informují tiskové agentury.
Nejméně šest lidí zemřelo při explozi v mešitě v syrské provincii Homs
Nejméně osm lidí zemřelo a 18 dalších utrpělo zranění při výbuchu v mešitě v syrské provincii Homs v oblasti, kde žijí převážně menšinoví alavité, píše agentura AFP. K útoku, který syrské úřady podle agentury Reuters označily za teroristický, se přihlásili ultrakonzervativní sunnité. Útok odsoudily některé blízkovýchodní země i Česká republika.
Sparta vstoupila do Spengler Cupu porážkou. Představila ale finskou posilu
Hokejisté Sparty podlehli v Davosu při vstupu do Spenglerova poháru Fribourgu 2:5. Čtyřmi body body za dva góly a dvě asistence přispěl k výhře obhájců triumfu z loňska Marcus Sörensen, dvě branky vstřelil také Attilio Biasca. Sparta se v základní skupině Torriani utká ještě v sobotu od 15:10 s IFK Helsinky.