Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

V referendu bych hlasovala pro sjednocení s Rumunskem, řekla moldavská prezidentka

ČTK

Moldavská prezidentka Maia Sanduová sdělila, že by hlasovala pro sjednocení se sousedním Rumunskem, které je členem Evropské unie a NATO, pokud by se o této otázce konalo v zemi referendum. Informovaly o tom v pondělí agentury Reuters a AFP, podle nichž se hlava státu takto vyjádřila v britském podcastu nazvaném The Rest is Politics.

Maia Sanduová, prezidentka Moldavska
Moldavská prezidentka Maia Sanduová.Foto: Aktuálně.cz
Reklama

„Pokud bychom měli referendum, hlasovala bych pro sjednocení s Rumunskem,“ řekla prezidentka v podcastu, který byl odvysílán v neděli.

„Podívejte se, co se děje ve světě. Pro malou zemi, jako je Moldavsko, je stále obtížnější, aby přežila jako demokracie, jako suverénní země, a samozřejmě odolala Rusku,“ uvedla Sanduová. Proevropská prezidentka v minulosti opakovaně obvinila Rusko z vměšování do dění ve své zemi, kde žije rumunsky mluvící většina a rusky hovořící menšina.

Související

Rumunské občanství má přibližně 1,5 milionu Moldavanů, ale nedávné průzkumy ukázaly, že pouze asi třetina jich podporuje sjednocení s Rumunskem, napsal Reuters. Sanduová podle něj poznamenala, že si uvědomuje, že většina Moldavanů její postoj nesdílí, a dodala, že integrace do EU je realističtějším cílem.

Její vládnoucí proevropská Strana akce a solidarity, která v loňských volbách obhájila parlamentní většinu, usiluje o to, aby Moldavsko vstoupilo do Evropské unie do roku 2030. Vláda bude muset zavést složité reformy, zatímco čelí odporu Ruska, dodal Reuters.

Reklama
Reklama

Země se 2,4 miliony obyvatel vklíněná mezi Rumunsko a Ukrajinu patří k nejchudším státům v Evropě. V roce 1812 byla oblast Moldavska připojena k Rusku, kterému patřila do roku 1918. V meziválečném období byla země součástí Rumunska, ale během druhé světové války ji anektoval Sovětský svaz, připomněly agentury. S rozpadem SSSR země v roce 1991 vyhlásila nezávislost.

Související

Od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi. Moskva vměšování do záležitostí Moldavska popírá.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Golden Knights Sharks Hockey
Golden Knights Sharks Hockey
Golden Knights Sharks Hockey

"Všechno šlo mým směrem." Takhle vypadal životní večer Hertla, hvězdy týdne

Český hokejový útočník Tomáš Hertl dvěma góly a třemi asistencemi řídil vysokou výhru Vegas 7:2 nad svým bývalým týmem ze San Jose. Český útočník si pěti body vylepšil osobní rekord v NHL a s bilancí 18+21 je třetím nejproduktivnějším Čechem v lize. Byl také vyhlášen největší hvězdou týdne.

Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Foto z ledna, 2026
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Foto z ledna, 2026
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Foto z ledna, 2026

ŽIVĚ"V žádném případě to nemůžeme akceptovat," odmítla Trumpovy snahy grónská vláda

Grónsko zintenzivní své úsilí, aby zajistilo obranu ostrova v rámci Severoatlantické aliance, uvedla v pondělí grónská vláda. Současně znovu odmítla opakované výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se ostrov, který je autonomním územím Dánského království, členské země NATO, stal součástí Spojených států. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.

Reklama
Nemocnost na chřipku už dosáhla úrovně 1583 na 100 tisíc obyvatel. To představuje vzestup o 71 procent oproti předchozímu týdnu.
Nemocnost na chřipku už dosáhla úrovně 1583 na 100 tisíc obyvatel. To představuje vzestup o 71 procent oproti předchozímu týdnu.
Nemocnost na chřipku už dosáhla úrovně 1583 na 100 tisíc obyvatel. To představuje vzestup o 71 procent oproti předchozímu týdnu.

Viry nabírají grády. S těžkou chřipkou útočí i hodně nakažlivý covid Cikáda

Viry útočí, nasaďte si respirátory, nabádá hlavní hygienička Barbora Macková. Chřipky totiž podle ní přibývá a letos tento virus ve velkém i zabíjí. „Celkem 49 lidí už následkům této infekce podlehlo,“ vypočítává Macková. Kromě toho se podle ní probudil i covid – šíří se jeho nová varianta s přezdívkou Cikáda. Podle epidemiologů je i ona výrazně nakažlivější.

Reklama
Reklama
Reklama