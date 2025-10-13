Zahraničí

Moldavsko představilo svou vojenskou strategii na příštích deset let. Premiér země v té souvislosti prohlásil, že očekává ze strany Moskvy "hysterické reakce". A to se také potvrdilo.
"Byly zmanipulované," řekl k volbám v Moldavsku ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov | Video: Reuters

Moldavská vláda ve středu 8. října schválila dokument o vojenské strategii země na následujících deset let, který počítá se zvýšením výdajů na obranu na 1 % HDP. Dokument obsahuje plány na zvýšení počtu ozbrojených sil na osm a půl tisíce a na jejich transformaci v moderní, profesionální, dobře vybavenou a vycvičenou vojenskou instituci schopnou bránit suverenitu, nezávislost a územní celistvost republiky, informoval Kyiv Post.

Vláda uvedla, že základem strategie je závazek Moldavska stát se evropskou, demokratickou a prosperující zemí, kde občané žijí v bezpečí a míru. To potvrdil i ministr obrany Anatolie Nosatîi. Podle něj je klíčovým prvkem nové strategie přiblížit Moldavsko obranným standardům EU a účastnit se mezinárodních mírových misí v rámci OSN, OBSE a EU.

Nosatîi přímo nezmínil hrozbu ze strany Ruska nebo NATO, podle Kyiv Post ale není pochyb o tom, že jedním z hlavních hnacích motorů zvýšení je právě ruská válka vedená proti Ukrajině. To potvrzují i komentáře premiéra Dorina Receana. Ten řekl, že kdykoliv se přijímají rozhodnutí o národní obraně, objevují se "hysterické hlasy", což je postoj, který nahrává agresorovi.

Recean se také opřel do moldavské opozice. Tyto hlasy podle něj oslavují Kreml, který třetinu svého rozpočtu vynakládá na zabíjení civilistů na Ukrajině. "Proto budeme i nadále rozvíjet národní armádu, bránit naši vlast a přispívat k míru a globální bezpečnosti," řekl.

Zmatené Rusko

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sdělil agentuře TASS, že plány moldavské vlády vyvolaly obavy v odtržených regionech Podněstří a Gagauzie. Proruská opozice v Moldavsku mezitím okamžitě kritizovala zvýšení výdajů uprostřed závažné hospodářské krize v zemi.

Ruský náměstek ministra zahraničí Mikhail Galuzin řekl Izvestii, že Moskva plán vnímá jako další krok směřující k militarizaci země, jejímu sblížení s NATO a přeměně na "zásobovací základnu pro zločinný režim v Kyjevě pod rouškou evropské integrace." Protiruské směřování země je podle něj zřejmé, ale zcela nemístné. "Navzdory tomu, že naše země důsledně projevuje snahu rozvíjet pragmatický, vzájemně respektující dialog s Moldavskem založený na rovnosti a nezasahování do vnitřních záležitostí, je tato strategie protiruská," řekl.

Putinův režim ji ve vězení chtěl zničit. "Jenže udělali chybu," líčí Skočilenková (Celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Alexandra Skočilenko | Video: Tým Spotlight
 
