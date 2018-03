před 1 hodinou

V noci ze čtvrtka na pátek hořelo v okresním sídle slovenské strany Směr-SD. Do přístřešku budovy v Žilině někdo zasunul hořící pneumatiku. Informuje o tom server Čas.sk. Podle něj pachatel na fasádu domu také nasprejoval nápis "Zloději". Na místě zasahovaly čtyři hasičské vozy, hasiči dostali požár rychle pod kontrolu. Podle serveru Čas.sk si pachatel počínal tak, aby budovu co nejvíce poškodil. Slovenská stanice TV Markíza zase informuje, že nešlo o náhodu. V domě má svou poslaneckou kancelář například místopředseda strany Juraj Blanár. K požáru došlo v noci poté, co předseda strany Směr-SD a zároveň slovenský premiér Robert Fico podal demisi.

