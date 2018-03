Dění na Slovensku připomíná rok 1989. Ficova podmíněná demise je špatný vtip, píše zahraniční tisk

před 27 minutami

Podle německého listu Die Welt bojuje Robert Fico nejen o úřad premiéra, ale také o vlastní reputaci.

Londýn/Berlín - Evropská média si všímají politické krize na Slovensku. Ta ve středu nabrala další spád, když slovenský premiér Robert Fico nabídl svou rezignaci, svůj odchod ale podmínil několika požadavky.

Německý list Die Welt označil Ficovo oznámení, že podá demisi jen za určitých podmínek, za "špatný vtip".

Die Welt k situaci napsal: "Znělo to, jako by Fico skutečně vyvodil důsledky z politické krize, ve které jeho země po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vězí. Při bližším pohledu je ale jasné: Ficovo oznámení je jen špatný vtip."

Pokud by prezident Andrej Kiska vyhověl premiérovým podmínkám, znamenalo by to, "že (téměř) vše zůstane při starém". Místo, aby Fico převzal zodpovědnost, snaží se ji podle německého listu přesunout na prezidenta.

Předseda slovenské vlády podmínil svou demisi premiér tím, že prezident Kiska, který v souladu s ústavou jmenuje nového premiéra, bude respektovat stávající koalici Směru-sociální demokracie (Směr-SD), Slovenské národní strany (SNS) a strany Most-Híd.

Zároveň si Fico "nadiktoval", že nového premiéra navrhne jeho strana Směr-SD, která v roce 2016 vyhrála volby. Fico uvedl, že pokud hlava státu bude se zmiňovanými podmínkami souhlasit, je připraven podat demisi již ve čtvrtek.

Podle Die Welt je Ficův "šachový tah" jeho poslední nadějí. Kdyby totiž jeho strana Směr-SD vládla dál až do roku 2020, mohla by nad ním držet ochrannou ruku.

Ficovi nyní jde o víc než o jeho úřad. "Jde mu o jeho reputaci - a v neposlední řadě i o jeho budoucnost," napsal Die Welt v komentáři. Demonstranti v ulicích slovenských měst se totiž chtějí vypořádat s minulostí, požadují nezávislé vyšetřování a tresty. "Robert Fico tomu chce vší silou, která mu ještě zbyla, zabránit," dodal německý list.

The Telegraph: Druhá sametová revoluce

Britský deník The Telegraph přirovnal masové protivládní protesty k sametové revoluci z roku 1989, která ukončila éru komunismu v Československu.

"Fico bojuje o politické přežití. Jsou tu paralely se sametovou revolucí. Současná (slovenská) vláda naprosto ztratila kontakt s realitou stejně jako komunistický režim nepochopil, co se dělo v roce 1989," citoval britský server politoložku Soňu Szomolányiovou z Univerzity Komenského v Bratislavě.

Britský server připomíná, že slovenská vláda funguje v krizovém modu od únorových vražd novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. The Telegraph dále poukázal na Ficovo dlouhé působení v politice v době stabilní ekonomické situace a očekávaného čtyřprocentního hospodářského růstu v letošním roce.

List The Guardian upozornil, že malá koaliční strana Most-Híd tlačí na předčasné volby. Fico to ale zatím odmítal s tím, že dostane-li se k moci současná opozice, nastane chaos.

Video: Slovenská policie je v rozkladu, Fico vytvořil stát ve státě a obrovskou chobotnici, říká Nicholson