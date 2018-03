Online: Slovenský premiér Fico podá v poledne demisi, tvrdí RTVS. Kancelář prezidenta to popřela

Pán Fico, pán Danko a špeciálne pán Bugár svojim rozhodnutím ponížili a oklamali celú občiansku verejnosť. Ich snaha sa za každú cenu udržať pri moci, je jasným dôkazom toho, že chcú zamiesť pod koberec všetky korupčné kauzy. Kauzy, o ktorých písal aj zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak. Nesmieme zabudnúť na všetko, čo za posledné dni vyplávalo na povrch. Chyby pri vyšetrovaní vraždy Jána a Martiny, všetky korupčné kauzy, na ktoré aj Ján poukázal, prepojenia politikov na mafiu, korupcia, rozkrádanie eurofondov... Celé to zastrašovanie, pohŕdanie slušnými ľuďmi a ľahostajnosť voči aktívnym občanom, to všetko je dostatočným dôvodom na to, aby sme sa mohli opätovne rozhodnúť o tom, komu odovzdáme moc. Potrebujeme novú šancu pre slušné a spravodlivé Slovensko, a preto požadujeme predčasné voľby. Toto je momentálne jediná možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu dôvery ľudí v štát. Jediná možnosť ako vrátiť politike slušnosť. Študenti, učitelia, pracujúci, podnikatelia, politici, máme historickú šancu začať upratovať Slovensko od korupcie. Je len na nás, ako sa k tejto výzve postavíme. Veríme, že nám osud tejto krajiny nie je ľahostajný a v piatok spolu prídeme do ulíc. Nenechajme sa zastrašiť! My všetci sme tí, na ktorých sme čakali.