Tři týdny od vraždy Kuciaka Slováci neznají podezřelé ani motiv. Vyšetřování může trvat i roky

"Objasňování vražd může trvat několik dní, ale také několik let. Některé vraždy se na Slovensku neobjasnily vůbec," varuje v deníku Sme Miloš Deset z katedry trestního práva a kriminologie na univerzitě v Trnavě.

Bratislava - Od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové uplynuly téměř tři týdny. Policie v souvislosti s činem nemá nikoho ve vazbě a zatím nikoho neobvinila. Není jasný ani motiv pachatelů, policisté se pouze shodují, že vražda pravděpodobně souvisela s Kuciakovou prací.

Policisté zatkli v úterý v Michalovcích na východě země italského podnikatele Antonina Vadalu, o kterém psal Kuciak. Důvodem ale není podezření z podílu na vraždě, nýbrž z pašování drog.

Podle deníku Sme je zadržení výsledkem tříleté práce italských vyšetřovatelů, kteří rozkrývali distribuční drogovou síť mafie. Italové v prosinci 2015 zadrželi dodávku s ovocem, ve které byl ukrytý kokain. Na Vadalu vydal v této souvislosti zatykač soud v Benátkách.

Vadalu ale zadržela slovenská policie i dříve, krátce po Kuciakově vraždě. Jenže za několik dní jej propustila.

Rodiče Kuciakovy partnerky Martiny Kušnírové v rozhovoru pro český deník MF Dnes uvedli, že slovenské policii ani slovenským politikům nevěří.

"Byla to politická vražda a Martinku nezabili náhodou, ale proto, že by zůstal svědek," řekla matka Zlatica Kušnírová. Její dcera podle ní věděla víc, než bylo v článcích Kuciaka, a proto zemřela. "Kdyby chtěli zabít jenom Janka, měli na to dost času," uvedla.

Rozložení sil ve slovenském parlamentu (celkem 150 křesel): Strany vládní koalice mají celkem 78 poslanců: Směr - 49

SNS - 15

Most-Híd - 14 Tři poslanci, kteří odešli ze strany Sme Rodina, obvykle hlasují s vládní koalicí. Opozice má 58 poslanců: SaS - 19

OĽaNO - 17

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - 14

Sme Rodina - 8 Dalších 11 nezávislých poslanců se také staví proti vládě.

Martina Kušnírová své matce před smrtí řekla, že má odposlouchávaný telefon a že se bojí.

Boj o vládu

Vražda mezitím otřásá slovenskou politickou scénou. Po rezignaci ministra vnitra Roberta Kaliňáka není vyloučena ani demise celé vlády Roberta Fica a vyhlášení předčasných voleb. Jejich vypsání žádá kromě opozice také koaliční strana Most-Híd, Fico dosud nové volby odmítal.

"Buď budou předčasné volby, nebo položíme vládu," prohlásil ve středu předseda poslaneckého klubu Mostu-Híd Gábor Gál.

Sám premiér Fico pak ve středu v budově parlamentu ostře odmítl rozhovor s novinářem Ladislavem Bariakem mladším, bývalým kolegou Jána Kuciaka z redakce on-line deníku Aktuality.sk.

Na dotaz, zda je pravda, že Fico nabídl rezignaci, premiér odpověděl: "Pane redaktore, na rozhovor je třeba dvou lidí a vy jste ten poslední, s kým mám o rozhovor zájem."

