Benative
21. 2. Lenka
Zahraničí

V Neapoli zemřel po transplantaci srdce chlapec, jehož osud sledovala celá Itálie

ČTK

V neapolské nemocnici zemřel dvouletý chlapec Domenico, jehož osud sledovala celá Itálie po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. Informovala o tom v sobotu s odvoláním na nemocnici agentura DPA.

Exterior of Monaldi Hospital where a toddler is in critical condition after a heart transplant in Naples, Italy
Patrizia Mercolinová, matka batolete po transplantaci srdce, opouští nemocnici Monaldi. V sobotu nemocnice oznámila, že chlapec zemřel.Foto: Reuters
Chlapec zemřel na jednotce intenzivní péče "v důsledku náhlého a nevratného zhoršení jeho klinického stavu", oznámila neapolská nemocnice.

Případ v Itálii plnil titulky novin několik týdnů, mimo jiné proto, že při snaze o záchranu malého pacienta se zdravotníci patrně dopustili několika pochybení, která jsou předmětem vyšetřování.

Pro chlapce, který se narodil se srdeční vadou, se po dlouhém čekání na konci minulého roku konečně našlo dárcovské srdce. Během transportu z Bolzana do Neapole však bylo nesprávně chlazeno a vážně poškozeno. Podle DPA bylo chlazeno na minus 80 místo plus čtyři stupně Celsia.

Protože lékaři chlapcovo srdce již odebrali, nenapravitelně poškozený orgán i tak implantovali. Při životě byl hoch udržován pomocí ECMO (mimotělní membránové oxygenace), která může být úspěšná jen po omezenou dobu. Ve středu tým lékařů rozhodl, že nová operace s potenciální transplantací nového srdce by byla marná - mimo jiné proto, že jiné orgány, jako jsou jeho ledviny, již správně nefungovaly.

Matka chlapce Patrizia Mercolinová oznámila záměr založit nadaci nesoucí jméno jejího syna, „aby se na Domenika nezapomnělo a aby se pomohlo dalším dětem“.

