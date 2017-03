V Kyjevě byl zavražděn bývalý ruský poslanec Voroněnkov. V emigraci tvrdě kritizoval Kreml

před 10 minutami

Pozorovatelé hovoří o dvou hlavních verzích vraždy v centru ukrajinské metropole. Podle jedné šlo o vyřizování si účtů ze strany nějakých obchodních partnerů, kteří se cítili být Voroněnkovem podvedeni. Druhá verze počítá, že šlo o pomstu ruských silových složek za jeho výroky, které v jejich očích představovaly "zradu profese". Denis Voroněnkov v minulosti pracoval také pro ruskou Federální službu pro kontrolu narkotik, která se dostala do konfliktu s tajnou službou FSB.

Kyjev - Bývalý poslanec ruské Státní dumy Denis Voroněnkov byl zavražděn ve svém kyjevském azylu. Podle informací serveru Vesti Ukrajina byl spolu s ještě jedním mužem zastřelen před hotelem Premier Palace.

Podle ruského opozičního politika Ilji Ponomarjova, který také odešel do emigrace, Voroněnkov akorát mířil na společnou schůzku.



Bývalý policista a exposlanec za komunistickou stranu Denis Voroněnkov spolu s manželkou, operní divou Marií Maksakovovou, odjeli koncem loňského roku na Ukrajinu, kde získali občanství a tvrdě začali kritizovat Kreml a ruskou politiku.

Voroněnkov měl ovšem sám na kontě několik "škraloupů". Kromě obvinění z pokusu o podvod s nemovitostmi, kvůli kterému je stíhán, jeho jméno figurovalo v řadě skandálů spojených s korupcí v silových složkách.

Svědčil i proti Janukovyčovi

Na ukrajinské prokuratuře vypovídal o okolnostech anexe Krymu a svědčil i proti svrženému ukrajinskému prezidentovi Viktorovi Janukovyčovi.

"Bylo pro mě povinností dokázat vinu toho mizery, toho zločince, který pozval na Ukrajinu vojska cizího státu, aby vraždila jeho občany," prohlásil bývalý poslanec.

O anexi Krymu podle jeho slov rozhodl Vladimir Putin proti vůli většiny jeho okolí. Současnou situaci v Rusku neváhal přirovnat k hitlerovskému Německu.



Denis Voroněnkov prohlásil, že na Ukrajinu odjel, aby "nemusel žít ve lži". Současně ale nezastíral, že na Ukrajinu uprchl i kvůli trestnímu stíhání. Vyšetřovatelé ho vinili z toho, že se spolu s dalšími lidmi podvodem pokusil získat několik nemovitostí v centru Moskvy. Voroněnkov ale tvrdí, že jde o dávný konflikt s ruskou Federální a bezpečnostní službou (FSB), kdy se mu v jejích řadách podařilo odhalit korupci.

Anexi Krymu v minulosti schvaloval

Jenže ne všichni uvěřili v náhlé poslancovo prozření. Nebylo totiž těžké dohledat jeho starší výroky, ve kterých otevřeně schvaluje anexi Krymu, gratuluje ke vzniku "nového státu Novorusko" nebo lituje, že Vladimir Putin "nechce znovuzrodit Sovětský svaz".

Těsně před svým odjezdem na Ukrajinu v létě 2016 se Voroněnkov obrátil na ministra spojů Nikolaje Nikiforova s návrhem zakázat hru Pokémon Go kvůli tomu, že díky ní "mistři psychologické války z USA formují vnímání, které je výhodné pro Washington".



Denis Voroněnkov pracoval pro Federální službu pro kontrolu narkotik a pohyboval se okolo vyšetřování společnosti Tri kita, přes kterou proudilo do Ruska velké množství neprocleného zboží. Firmu přitom kryla FSB, s níž se protidrogoví bojovníci dostali do tvrdého konfliktu. V nastalé válce tajných služeb byly desítky důstojníků vyšetřovány a odstoupila i řada vysoce postavených osob na obou stranách.

Likvidátor problémů druhých

Voroněnkova role byla nicméně údajně mizivá a naopak měl nabízet vyšetřovaným zastavení stíhání za příslušnou úplatu.

Především měl ale budoucí poslanec pověst tzv. rešalčika - tedy člověka, který díky svým obsáhlým kontaktům řeší problémy druhých. Ať už jde o zastavení trestního stíhání, získání nějaké funkce, nebo vymáhání dluhu od nespolehlivého partnera.



"FSB na něj shromáždila spoustu materiálu, jenže ho nemohla použít. Jednou kvůli tomu, že by se tam objevila jména pomocníků předsedy parlamentu, pro které pracoval. Jindy se to týkalo nezákonného financování voleb a hrozila by jejich anulace," vysvětloval Voroněnkův bývalý kolega v rozhovoru pro moskevský list Novaja gazeta.



Proto pozorovatelé hovoří o dvou hlavních verzích vraždy v centru Kyjeva. Podle jedné šlo o vyřizování účtů ze strany Voroněnkových obchodních partnerů, kteří se jím cítili být podvedeni. Druhá verze rozvíjí teorii, že šlo o pomstu ruských silových složek za Voroněnkovy výroky, kterými v jejich očích jejich profesi zradil.

Podobně se také hovořilo o vraždě zběhlého agenta ruské FSB Alexandra Litviněnka v Londýně, který zemřel následkem otravy v roce 2006. Důvodem neměla být samotná jeho spolupráce se západními bezpečnostními složkami, ale to že "zradil". Což se prý u bývalých "čekistů" neodpouští.

#BREAKING Former Russian MP, a Putin critic Denis Voronenkov, shot dead in Kiev where he recently moved after gaining Ukrainian citizenship. pic.twitter.com/rY9bxb5RCm — Mehmet Dikbayir (@dikbayir_en) March 23, 2017

autor: Ondřej Soukup