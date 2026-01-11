V Kolumbii havarovalo letadlo s turisty a populárním zpěvákem, nehodu nikdo nepřežil

Ve střední Kolumbii po havárii turistického letadla zemřelo šest lidí, včetně populárního kolumbijského zpěváka Yeisona Jiméneze.
Soukromé letadlo havarovalo krátce po vzletu u letiště Paipa v departementu Boyacá, asi 160 kilometrů severovýchodně od metropoly Bogoty. Na videích na sociálních sítích je vidět, jak stroj, který nebyl schopen vzlétnout, havaroval vysokou rychlostí na konci ranveje a poté začal hořet.
„Nejsou žádní přeživší,“ řekl Alvaro Bello z kolumbijského úřadu pro civilní letectví. Mezi oběťmi je i 34letý zpěvák Yeison Jiménez, jehož některé písně mají na platformách Spotify a YouTube miliony přehrání.
Do ulic Minneapolisu vyšly desítky tisíc lidí, protestovaly proti ICE
Americkým severovýchodním městem Minneapolis v sobotu prošly desítky tisíc lidí, aby odsoudily středeční zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura Reuters.
K požárům se přidala tropická bouře, v Austrálii hrozí bleskové povodně
Australský severovýchodní stát Queensland v neděli zasáhla tropická bouře Koji, která přinesla silné větry a připravila přes 14 tisíc domácností o elektřinu. Napsal to web ABC.
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti, Írán varoval USA před útokem
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by Spojené státy zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Napsala to dnes agentura Reuters, která se odvolává na tři izraelské zdroje obeznámené se situací.
V 78 letech zemřel Bob Weir, kytarista a zpěvák rockové skupiny Grateful Dead
Ve věku 78 let v sobotu zemřel Bob Weir, kytarista, zpěvák a zakládající člen rockové skupiny Grateful Dead. S odkazem na jeho instagramovou stránku to napsala agentura AP.