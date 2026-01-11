Přeskočit na obsah
Zahraničí

V Kolumbii havarovalo letadlo s turisty a populárním zpěvákem, nehodu nikdo nepřežil

ČTK

Ve střední Kolumbii po havárii turistického letadla zemřelo šest lidí, včetně populárního kolumbijského zpěváka Yeisona Jiméneze.

Air India, letadlo, nehoda
ilustrační fotoFoto: Reuters
Soukromé letadlo havarovalo krátce po vzletu u letiště Paipa v departementu Boyacá, asi 160 kilometrů severovýchodně od metropoly Bogoty. Na videích na sociálních sítích je vidět, jak stroj, který nebyl schopen vzlétnout, havaroval vysokou rychlostí na konci ranveje a poté začal hořet.

„Nejsou žádní přeživší,“ řekl Alvaro Bello z kolumbijského úřadu pro civilní letectví. Mezi oběťmi je i 34letý zpěvák Yeison Jiménez, jehož některé písně mají na platformách Spotify a YouTube miliony přehrání.

