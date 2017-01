V Indii zahynulo nejméně 24 dětí při střetu autobusu s náklaďákem., další dvě desítky jsou zraněné

před 28 minutami

Nejméně 24 dětí zahynulo v severoindickém státě Uttarpradéš, kde se srazil nákladní vůz naplněný pískem se školním autobusem. Nejméně dvě desítky dalších dětí utrpěly zranění. Záchranáři se stále snaží vyprostit několik dětí, které zůstaly uvězněné v troskách, informovala agentura AP s odvoláním na místní policii. Dětem bylo od tří do 12 let a jely do školky a školy v nedalekém městě. Podle policie jel nákladní vůz příliš rychle, a krom toho byla v oblasti snížená viditelnost kvůli mlze. Státní školský úřad nařídil všechny školy v oblasti uzavřít kvůli vlně velmi chladného počasí. Odpovědní činitelé budou prověřovat, proč právě škola, kam děti jely, zůstala otevřená.

autor: ČTK