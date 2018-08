"Sestřelil" Nixona a má políčeno na Trumpa. Novinářské eso vydá výbušnou knihu o prezidentovi USA

Bob Woodward, hvězda americké žurnalistiky, v září vydá knihu o zákulisí vlády Donalda Trumpa. "Bude to zabiják. Všichni s ním mluvili," popsal bývalý prezidentův spolupracovník.

Washington - V americké žurnalistice není slavnější novinářské dvojice. Bob Woodward a Carl Bernstein. Nebo také Robert Redford a Dustin Hoffman z filmu Všichni prezidentovi muži.

Vystrnadili z Bílého domu prezidenta Richarda Nixona. A nyní se v jejich hledáčku ocitl Donald Trump.

V červnu 1972 dostali Woodward a Bernstein, tehdy reportéři deníku Washington Post, na starost vloupání do centra Demokratické strany v bytovém komplexu Watergate ve Washingtonu.

"And the rest is history," jak říkají Američané o notoricky známých příbězích, které se zapsaly do dějin. O dva roky později prezident Nixon rezignoval. Aféra Watergate se stala nejznámějším, nejcitovanějším příkladem americké investigativní žurnalistiky.

Čtyřiasedmdesátiletý Bernstein a o rok starší Woodward, "staré pušky", jak jim jejich mladší kolegové v nadsázce, ale s respektem říkají, z americké mediální scény nikdy nezmizeli a především před Woodwardem museli být politici stále na pozoru.

Nástup Donalda Trumpa teď ovšem evidentně oba vyprovokoval, aby znovu nasadili své novinářské pátrací instinkty.

Bude to zabiják

Bob Woodward, který nikdy nepřestal reportovat a psát knihy a stále je externím editorem listu Washington Post, zůstával poslední rok a půl překvapivě v ústraní.

Teď už víme proč. Pracoval na knize o Trumpově Bílém domě. Pod názvem Strach: Trump v Bílém domě ji letos 11. září vydá známé nakladatelství Simon & Schuster. V internetovém obchodu Amazon se kniha stala prakticky ihned bestsellerem.

"Bude to zabiják. Všichni s Woodwardem mluvili," řekl webu Politico jeden z bývalých členů Trumpova týmu, který pracoval přímo v Bílém domě.

Woodward neměl k prezidentovi ani k jeho lidem oficiální přístup. A ani se po Bílém domě nemohl takřka volně potloukat, jak to naopak dělal novinář Michael Wolf, který z toho vytěžil výbušnou knihu Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu.

Jenže Woodwardovi, i když nemáte povolení se s ním bavit, se jen tak neodmítá. "Vysoce postavení úředníci s ním mluvili na vlastní pěst, aby bránili svoji vlastní reputaci," cituje web Politico výše zmíněný zdroj z Bílého domu.

Někteří se s novinářem "bavili celé hodiny, nikdo nechtěl být tím posledním, kdo nabídne svůj pohled". "Jednoho uloví a ostatní to k smrti vyděsí," popisuje citovaný zdroj Woodwardovu pracovní metodu.

Mezi jeho triky patří i pozvání k němu domů, kde návštěvníkovi zaimponuje svojí pracovnou, ozdobenou dvěma Pulitzerovými cenami. "A pak přitlačí, aby mu předali své deníkové záznamy, poznámky a další dokumenty, které potřebuje," píše Politico.

Má se prezident Trump bát?

Trumpův Bílý dům má největší "průtočnost" úředníků v moderní americké historii. Podle washingtonského think-tanku Brookings Institution se v Trumpově týmu vystřídalo už 60 procent lidí.

A z amerických médií víme, že Trump a jeho okolí nejsou právě nejorganizovanějším, dobře fungujícím štábem. Některé prezidentovy kroky jsou překvapivé i pro jeho nejbližší spolupracovníky.

Podle nakladatelství Simon & Schuster kniha odhalí "otřesný život v Bílém domě a jak prezident činí důležitá domácí a zahraniční politická rozhodnutí".

Šéf nakladatelství Jonathan Karp prohlásil, že půjde "o nejpřesnější, nejpronikavější portrét právě vládnoucího prezidenta, který byl kdy publikován v prvních letech jeho prezidentství".

Carl Bernstein se ve své kariéře po Watergate obecně držel více za oponou než Woodward, který už napsal devatenáct knih. Ale také on teď Trumpovi může přidělat starosti.

Minulý týden Bernstein svým jménem zaštítil zprávu CNN, že Trump podle prezidentova bývalého právníka Michaela Cohena v červnu 2016 - tedy uprostřed tehdejší prezidentské kampaně - předem věděl o tom, že jeho syn Donald Junior jde na schůzku s ruskou právničkou. Ta Trumpově kampani slíbila "kompromitující materiál" na Hillary Clintonovou.

Michael Cohen to měl říct zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi, který vyšetřuje ruské vměšování do prezidentských voleb 2016.

Prezident Trump popírá, že by o inkriminované schůzce, která se odehrála v jeho Trump Tower, předem věděl. A sám Bernstein upozorňuje, že Cohen, proti kterému už bylo v souvislosti s Muellerovým vyšetřování vzneseno obvinění z možných finančních podvodů, si snaží pro sebe získat co nejvýhodnější pozici.

"Shání lístek z vězení," uvedl Bernstein pro CNN, že Cohenovo svědectví je potřeba posuzovat s odstupem. Zároveň ale Bernstein upozornil, že pokud je "informace pravdivá a podaří se to prokázat, tak je to opravdu velká věc".

Bernsteinova dlouhá paměť

Znamenalo by to, že Trump nejen lhal o tom, že o schůzce nic nevěděl, ale především by to mířilo k centrální otázce Muellerova vyšetřování, zda Trumpův tým v roce 2016 věděl o ruském vměšování do voleb a snaze zdiskreditovat Trumpovu soupeřku Clintonovou. A zda na těchto aktivitách dokonce nespolupracoval.

Cohenova informace, pokud je pravdivá, by prezidenta mohla dostat do tak těžkých potíží, že to už vyvolává vzpomínky právě na aféru Watergate.

Bernstein se CNN pravidelně spolupracuje, velmi kritický byl například k Trumpově vystoupení na konferenci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem po jejich summitu v Helsinkách.

"V americké historii jsme ještě nezažili, aby respektovaní lidé z obou stran (demokraté i republikáni) pochybovali o loajalitě prezidenta Spojených států. To je bezprecedentní," řekl Bernstein.

Jeho slova mají váhu už jen proto, jak dlouho sleduje americkou politiku. V amerických médiích už není moc novinářů, kteří mohou "z první ruky", z vlastní zkušenosti, posoudit, zda to, co dělá a možná skrývá Trump, se v něčem podobá tomu, co dělal a skrýval Nixon.

"Je úžasné a vzrušující, že tenhle veterán investigativní novinařiny, navždy spjatý s aférou Watergate, se vrací zpět do bitvy," řekl o Bernsteinovi novinář Tim O’Brien, autor knihy o Trumpovi a nyní vedoucí editor Bloomberg View listu Washington Post.

Jeho slova platí i o Woodwardovi, který se pro název své nadcházející knihy Strach: Trump v Bílém domě inspiroval z rozhovoru, který s Donaldem Trumpem udělal během jeho kampaně v dubnu 2016.

Trump tehdy prohlásil, že by souhlasil s názorem Baracka Obamy, že "skutečnou politickou sílu lze získat skrze respekt" vašeho okolí. Pak ovšem ještě dodal: "Skutečnou silou je, a ani to slovo nechci použít, strach."

Woodward a Bernstein mají ve svém okolí, mezi novináři a politiky, velký respekt. A strach? Ten možná začínají mít z jejich návratu na scénu v Bílém domě.

Video DVTV: Donald Trump je ve velké defenzivě