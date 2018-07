Trumpův golfový resort ve Skotsku ničí vzácné písečné duny. K přírodě se chováme skvěle, tvrdí firma

Písečné duny se ve Skotsku vyvíjely přes čtyři tisíce let. Podle vládní organizace Skotské národní dědictví ale byla zničena třetina z nich kvůli golfovému areálu.

Aberdeen - Někteří politici si možná oddechnou, když si americký prezident Donald Trump, známý svým impulzivním chováním, naordinuje dovolenou a odjede relaxovat na golf. V takovou chvíli ale zřejmě zbystří ochránci přírody. Jeden ze dvou Trumpových golfových resortů ve Skotsku totiž ničí tamní písečné duny.

Jedná se o golfový areál v obci Aberdeen na východě Skotska, který vybudovala Trumpova firma Trump Organization v roce 2012.

Na poškození dun upozorňuje zpráva, kterou před několika dny zveřejnila skotská vládní organizace Skotské národní dědictví. A to částečně na nátlak ochránců životního prostředí. Už v minulosti se totiž ozývaly kritické hlasy, že provoz areálu v Aberdeenu není šetrný k přírodě.

Podle zprávy bylo zničeno 68 hektarů dun z celkových 205 hektarů, tedy zhruba jedna třetina.

"Duny přišly o většinu svých podstatných geomorfologických znaků," píše se v textu, o kterém informoval britský zpravodajský server The Guardian.

K životu už se neprobudí

Řeč je přitom o jednom z nejvýznamnějších systémů dun, na které lze ve Velké Británii narazit. Písečné úkazy, které zdobí okolí golfového areálu, jsou navíc pohyblivé a vyvíjely se přes čtyři tisíce let. Odborníkům také pomáhají při studiu pobřeží.

To všechno vedlo ochránce k tomu, že útvary přidali na seznam takzvaných "míst zvláštního vědeckého zájmu". Jde o obzvlášť chráněné oblasti, které vyžadují výjimečnou ochranu.

Třetina dun, které nevydržely zásah člověka, má podle zprávy nulovou šanci, že by se v budoucnu znovu "uzdravily". "Stavba nového golfového hřiště si vyžádala zemní a výkopové práce, zasazení stromů, další zeleně a herních polí, odvodňování, zavlažování a výsev trávy. To se podepsalo na morfologii dun a narušilo to přirozený proces," uvádí dokument.

"To, co se teď děje, v podstatě znamená, že budoucí generace geologů a geografů už tohle místo nenavštíví," myslí si Bob Ward z Granthamova výzkumného institutu pod Londýnskou školou ekonomie. Podle něj skotská vláda neudělala dost, aby zabránila kolapsu dun.

To, že pozemek měl vzniknout v chráněné oblasti, vzbuzovalo obavy už na začátku. Trump ale opakoval, že svůj oblíbený sport bude hrát právě v těchto místech, jinak od celého projektu ustoupí. Konglomerát se tenkrát také nechal slyšet, že životní prostředí bude dokonce v lepším stavu než před stavbou.

Když navíc skotská vláda v roce 2008 posvětila stavbu resortu, věřila, že ekonomická prosperita převáží nad možnými dopady na životní prostředí. Impérium Trump Organization dále přislíbilo, že díky novému rozlehlému areálu vznikne šest tisíc pracovních míst. O několik let později se však podle vlády ukázalo, že firma slib zdaleka nenaplnila.

Trump Organization problémy vyvrací

Společnost nicméně popírá jak ekonomické nedostatky, tak ničení vzácné krajiny. Sama svůj přístup k životnímu prostředí označila za prvotřídní. Zástupkyně ředitele resortu v Aberdeenu Sarah Maloneová uvedla, že konglomerát vlastní v oblasti méně než pět procent území, které má status místa zvláštního vědeckého zájmu.

Přiznává ale, že prostředí se změnilo, protože bylo potřeba kvůli golfu zasít trávu. "Naši poradci pro životní prostředí a organizace Skotské národní dědictví mohou potvrdit, že mnoho z jedinečných znaků krajiny zůstalo zachováno," citovala agentura AP Maloneovou.

Trump Organization by přitom golfové areály v Aberdeenu a Turnberry, který leží na jihozápadě země, ráda rozšířila. Firma minulý týden předložila návrh, který do budoucna počítá s investicemi v hodnotě 150 milionů liber (asi 4,5 miliardy korun), informovala agentura Reuters. V resortu Aberdeen by mohly vzniknout stovky hotelových pokojů, sportovní centra nebo dráha pro vyjížďky na koni.

Americký prezident vlastní celkem sedmnáct golfových hřišť, většina z nich se nachází v USA. Jednou by rád měl také v pořadí druhé golfové středisko v Dubaji a další v Indonésii na ostrově Bali.

