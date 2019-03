Usvědčení cizinci z Islámského státu mohou v Iráku dostat i trest smrti

Zahraniční bojovníci organizace Islámský stát (IS), kteří budou usvědčeni ze zabití Iráčanů, budou odsouzeni k trestům smrti. V rozhovoru s listem The National, který vychází ve Spojených arabských emirátech, to řekl irácký prezident Barham Sálih.

"Bojovníci IS budou souzeni v souladu s iráckým právem a budou-li shledáni vinnými, mohou být odsouzeni k trestu smrti," řekl Sálih. Vysvětlil, že irácké právo umožňuje vynášet tresty smrti.

Řekl také, že Irák stál v čele boje proti terorismu ve prospěch celého světa a že nyní potřebuje mezinárodní podporu k obnově po boji proti IS.

"Jsou případy, kdy byli zahraniční bojovníci IS zapojeni do teroristických operací na iráckém území nebo do operací proti iráckým občanům. U nich bude mít přednost irácké právo," řekl.

Dodal, že by bylo příliš, kdyby se na Iráku žádalo, aby vyřešil problém cizinců v IS. To je podle něj mezinárodní záležitost. "Musíme postupovat společně a vyřešit to v náležitém mezinárodním rámci. My jsme v boji proti terorismu učinili velmi mnoho, část odpovědnosti musí převzít svět stejně jako země, z nichž ti cizinci jsou," řekl Sálih. Na mysli prý má právní a vazební odpovědnost, o čemž se musí jednat.

Podle údajů amerického ministerstva zahraničí se k IS připojilo možná až 40 000 cizinců ze 100 zemí.

V Iráku byl IS už poražen, v Sýrii bojují jeho poslední členové. V zajateckých táborech jsou stovky bojovníků, mezi nimi i cizinci. Spojené státy, které nyní chtějí ze Sýrie stáhnout větší část svého kontingentu, tlačí na země původu cizích bojovníků IS, aby si je vzaly zpět. Většina zemí se tomu ale brání.

