Teenagerka se přidala k IS, teď chce zpět do Británie. V Sýrii mezitím porodila syna

Teenagerka odešla k IS, teď chce zpátky do Británie. Žádá rodinu o pomoc | Video: Associated Press | 00:37

Devatenáctiletá Britka, která v roce 2015 odešla se svými dvěma kamarádkami do Sýrie, aby se připojila k teroristické organizaci Islámský stát (IS), porodila chlapce. Shamima Begumová před několika dny v rozhovoru s listem The Times řekla, že se chce vrátit do Británie.

V současnosti žije v uprchlickém táboře v severní Sýrii. "V tomhle táboře nemůžu žít navždy, to prostě není možné," řekla Begumová s tím, že před dvěma týdny utekla ze syrské vesnice Baghúz. Ta je poslední baštou Islámského státu v Sýrii a o území se v nyní svádí tvrdé boje. Právník rodiny dívky v neděli uvedl, že Begumová i její dítě jsou v dobrém zdravotním stavu. Britka už dříve porodila dvě děti, zemřely ale v důsledky podvýživy a nemocí. Její rodina si nyní dělá starosti o její psychický stav i o zdraví novorozeného chlapečka. Nahlásíte vnuka, když se zradikalizuje? Deneuveová v novém filmu čelí islamistům číst článek Londýňanky Begumová, Amira Abaseová a Kadiza Sultanaová utekly z domova ve věku 15, respektive 16 let. Sultanaová zemřela při náletu v roce 2016. Osud Abaseové je nejasný. Dívky se podobně jako tisíce jiných mladých Evropanů nechaly nalákat do samozvaného chalífátu, který na obsazených částech Sýrie a Iráku vyhlásil Islámský stát (IS). Begumová v rozhovoru pro deník The Times prohlásila, že rozhodnutí připojit se k džihádistům nelituje. Podle svých slov byla pouze manželkou člena Islámského státu a nedopustila se ničeho špatného. "Nikdy jsem neudělala nic nebezpečného. Nikdy jsem nedělala propagandu. Nikdy jsem nevyzývala lidi, aby odešli do Sýrie," nechala se podle amerických médií slyšet Begumová. "Myslím, že by se mnou mnoho lidí mělo mít soucit kvůli tomu, čím jsem si prošla," sdělila také. Odchod do Sýrie považuje za chybu jen částečně, jako pozitivní vnímá to, že se díky novému životu stala silnější osobou, uvedla agentura AP. "Měla jsem děti, měla jsem se tam dobře. Jen se pak situace stala složitější a já jsem to už dál nezvládala," popsala. Finální bitva s IS? Radujeme se z vítězství, ale teroristé se vynoří pod jiným názvem číst článek O zvěrstvech, kterých se radikálové z IS dopouští (například veřejné popravy), věděla a nevnímala to jako problém, protože sama ideologii Islámského státu propadla. Agentura AP podotýká, že právní situace Begumové je nejasná. Pokud se vrátí do Británie, může jí hrozit stíhání kvůli podpoře IS. Americký prezident Donald Trump v noci na neděli vyzval evropské spojence USA, aby si vzali zpět a postavili před soud přes 800 islamistů, kteří přišli bojovat v řadách Islámského státu a které Američané zadrželi v Sýrii. IS bride Shamima Begum full transcript: 'I did have a good time there' https://t.co/uK9yWaodl7 — Sky News (@SkyNews) February 17, 2019