Trump hledá viceprezidenta. Šanci má mladá republikánka s československými kořeny

Republikánské primárky teprve začaly, ale po hlasování v Iowě a New Hampshire je téměř jisté, že stranickou nominaci získá exprezident Donald Trump. Zahraniční média tak už spekulují, kdo by mohl být Trumpovou dvojkou, tedy kandidátem na viceprezidenta. Stále více skloňují jméno kongresmanky Elisy Stefanikové, která má československé kořeny.

Stefaniková si v závěru loňského roku vysloužila chválu od konzervativců za svou roli v kongresovém slyšení s rektorkami Harvardovy a Pensylvánské univerzity a Massachusettského technologického institutu. Slyšení reagovalo na prohlášení rektorek, že výzvy ke genocidě Židů by podle nich automaticky nebyly proti univerzitním pravidlům.

Po slyšení nejprve v prosinci rezignovala šéfka Pensylvánské univerzity Liz Magillová a v lednu rektorka Harvardu Claudine Gayová.

Kongresmanka v reakci na jejich odstoupení prohlásila, že zvítězila. "Vždycky budu dosahovat výsledků," dodala. Trump ji pak údajně pochvalně označil za "zabijáka", uvádí v analýze deník The Guardian.

Devětatřicetiletá republikánka sedí v Kongresu za stát New York od roku 2015 a patří mezi nejvlivnější ženy strany. V době svého zvolení přitom platila za nejmladší členku Kongresu.

Politička má z otcovy strany československé kořeny a z matčiny italské. V roce 2015 pro web FamousDC uvedla, že na československý původ myslí hlavně o Vánocích, během kterých dodržuje několik starých rodinných zvyklostí z Evropy. "Máme tradici z tátovy strany. Každý Štědrý den maminka udělá pirohy - jedny plněné kysaným zelím a druhé sýrem. To je naše štědrovečerní tradice. Nejsem si jistá, jestli mi to jako malému dítěti tolik chutnalo, ale dnes si na tom opravdu pochutnávám," nechala se slyšet.

Názorový obrat

V roce 2021 si republikáni ve Sněmovně reprezentantů zvolili Stefanikovou jako předsedkyni sněmovního klubu. Pozici převzala po Liz Cheneyové, kterou strana odvolala kvůli dlouhodobé kritice Trumpa.

Ženy si byly původně velmi blízké a sama Stefaniková se řadila k Trumpovým kritikům. Ještě v roce 2020 patřila mezi republikány, kteří byli nejvíce ochotni spolupracovat na zákonech s demokraty, což sama ráda zdůrazňovala. Zaměřovala se hlavně na větší zastoupení žen v politice a obecně hlasovala liberálněji než někteří její straničtí kolegové. Podporovala například zákony na ochranu klimatu.

Postupem času ale svůj názorový směr změnila. Exprezidenta USA se zastala, když jej vyšetřoval Kongres kvůli útoku z 6. ledna 2021, kdy Trumpovi podporovatelé vtrhli do budovy Kapitolu ve snaze zabránit jmenování Joea Bidena americkým prezidentem. Trump tehdy ve volbách s Bidenem prohrál a tvrdil, že volby byly zfalšované. I v tomto tvrzení se ho Stefaniková zastala, výsledky hlasování z roku 2020 zpochybňuje.

Nyní patří mezi Trumpovy nejvěrnější podporovatele a podle amerických médií mu nadbíhá. Exšéfovi Bílého domu pomáhala i s kampaní před primárkami v New Hampshire.

"Bylo by mi ctí"

Na dotaz, zda by uvažovala o kandidatuře po Trumpově boku, odpověděla: "Samozřejmě by mi bylo ctí - říkám to už rok - sloužit v budoucí Trumpově administrativě v jakékoli funkci," cituje ji stanice NPR.

Ve Washingtonu vsází na Stefanikovou jako na nejpravděpodobnější Trumpovu viceprezidentku. "Jen na základě toho, co předvedla na kongresovém slyšení, co by mohlo Trumpa potěšit víc než sledovat, jak ničí rektory z prestižních univerzit? Bylo by pro něj velmi lákavé zařadit ji na kandidátku," popisuje Bill Whalen, bývalý mediální poradce politiků včetně někdejšího kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera.

"U Elise je klíčové toto: je v Trumpově nejužším kruhu," uvádí pro list The Hill osoba blízká Trumpovi a Stefanikové, která si přála zůstat v anonymitě. "Důvěřuje jí, pravidelně spolu mluví, je jeho hlavní obhájkyní v Kongresu a všichni to vědí."

Žena a mladá

Exprezident oficiálně svého favorita na post viceprezidenta neoznámil, před médii ale už prohlásil, že má jasno. Podle pozorovatelů si nicméně vybírá velmi pečlivě a možní kandidáti usilují o to získat jeho přízeň za každou cenu.

"Je zcela zřejmé, že Trump pořádá otevřené konkurzy, jako by to byla televizní reality show. Bude flirtovat s každým. Bude je nutit tančit. Všichni se budou ponižovat a soutěžit o post," komentuje to demokratický stratég Kurt Bardella.

Když Trump kandidoval v roce 2016 na prezidenta poprvé, musel získat důvěru evangelických a konzervativních voličů, kteří v něm viděli dvakrát rozvedeného byznysmena a televizní celebritu. Mike Pence jako viceprezident byl tehdy ideální volbou. Dnes je situace obrácená.

Zvlášť po konci federálního práva na potrat, které Nejvyšší soud USA předloni zrušil díky soudcům, jež do úřadu jmenoval Trump, potřebuje získat na svou stranu voliče z předměstí v několika nerozhodnutých státech.

Podle analytiků je tak pravděpodobně, že se do role viceprezidentky pokusí získat ženu. Mladá kongresmanka by navíc sloužila jako protiváha pravděpodobnému demokratickému kandidátovi Bidenovi, který je podle většiny voličů na výkon funkce příliš starý. Na věk ale voliči upozorňují i u Trumpa, který je pouze o čtyři roky mladší než Biden.

