"Strašidelná čísla." Ukrajinská armáda závisí na starších mužích, docházejí jim síly

V ukrajinských ozbrojených silách slouží od prvních dní ruské invaze mnoho mužů starších 40 let, kteří po téměř dvou letech trvání války začínají hovořit o únavě a vyčerpání, napsal deník The Times. Tíha obrany Ukrajiny podle něj do velké míry spočívá na mužích středního věku, kteří se mnohdy na začátku války dobrovolně přihlásili do zbraně.

"Průměrný věk v mém praporu je 45 let," řekl pro The Times Dmytro Berlym, velitel 32. samostatné mechanizované brigády ukrajinských sil. Jeho oddíl bojuje u východoukrajinského Kupjansku, kde musí čelit intenzivním ruským útokům. "V tomto věku je těžké plnit všechny úkoly," upozornil Berlym. Pro některé vojáky ve středním věku je podle něj těžké i nošení munice a neprůstřelné vesty během pobytu na předních pozicích.

The Times připomněl také listopadová slova poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Serhije Leščenka, který uvedl, že ohledně věku bojujících Ukrajinců slyšel "strašidelná čísla". V některých brigádách je podle něj průměrný věk 54 let.

Deník odhaduje průměrný věk ukrajinského vojáka na 43 let a píše, že situace v ukrajinské armádě je z tohoto pohledu unikátní. Ve válkách v posledním století podle něj většinu personálu tvořili dvacátníci a třicátníci a bojů se mnohdy účastnili i mladší muži.

Nynější problémy se stárnutím ukrajinské armády dává The Times do souvislosti s tím, jak po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 vypadala mobilizace. Tehdy se totiž do zbraně podle něj přihlásilo mnoho mužů starších 40 let, kteří měli silný pocit povinnosti k rodině a vlasti. Hodně z nich se domnívalo, že stát brzy zorganizuje efektivnější kampaň cílící na mladé lidi, kteří pak starší ročníky vystřídají. Málokdo z dobrovolníků si tehdy myslel, že jeho působení v armádě se protáhne na dva roky.

Vojáci dnes nezřídka mluví o tom, že jsou blízko k totálnímu vyčerpání fyzických i psychických sil. "Jsem na pokraji zhroucení," řekl deníku nejmenovaný padesátiletý voják, který se nyní léčí ze zranění, které utrpěl v Charkově.

"Přihlásil jsem se ke službě hned v první den války, ale už nemůžu. Ale když k nám na frontu dorazí mladší vojáci, tak často nezvládají stanovené úkoly. Útočí na nás dělostřelectvem, drony i bílým fosforem. A mladí šílí. Nejsou na to připravení," míní tento voják, který už dostal příkaz, aby se po vyléčení bezodkladně vrátil na frontu.

Podle současných ukrajinských zákonů se může do armády člověk přihlásit jako dobrovolník od 18 let. Armáda nicméně může mobilizovat pouze muže od 27 let věku, což by se mohlo brzy změnit na 25 let. "Dobrovolníci mezi mladými lidmi jsou, ale je jich málo na to, aby tvořili v armádě většinu," popsal britskému deníku ukrajinský poslanec Roman Kostenko, který se zapojil do bojů v Chersonské oblasti.

"Je to problém u útočných sil, jako jsou letecké a výsadkové jednotky, námořní pěchota a síly pro speciální operace, kde je zapotřebí vytrvalost a fyzická síla. Rozhodně je potřeba je doplnit mladšími lidmi," uzavřel Kostenko.

