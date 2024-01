Taurusy prorazí šest metrů tlustý beton a zničily by Krymský most. Ale Berlín váhá

Německo je po Spojených státech druhým největším dárcem vojenské pomoci Ukrajině. Ale jednu zbraň, o kterou Kyjev žádá už od loňského května, zatím vláda kancléře Olafa Scholze poslat odmítá - střelu s plochou dráhou letu Taurus.

Raketa je mimořádně účinná proti opevněným a masivním cílům. Prorazí i šest metrů tlustý beton a má dolet 500 kilometrů, takže letoun, který ji nese, nemusí proniknout do vzdušného prostoru nepřítele. Letí ve výšce 35 metrů nad zemí a je schopná vyhnout se protivzdušné obraně.

Kdyby ukrajinská armáda Taurusy dostala, výrazně by se zvýšila její šance zničit nebo na dlouhou dobu dostat mimo provoz Krymský most, klíčovou spojnici mezi anektovaným poloostrovem a ruským územím.

"Pokud by Německo dodalo Ukrajině tyto střely dlouhého doletu, byla by to významná změna. Kdyby šel ke dnu Kerčský most, Rusům to brutálně sníží schopnost zásobování vojsk na jižním úseku fronty. Zbyla by jim jen lodní doprava přes Azovské moře, a i ta je zranitelná," řekl tento týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz bezpečnostní analytik Milan Mikulecký.

Jenže kancléř Olaf Scholz říká, že právě zničení Krymského mostu německou zbraní si nepřeje, protože by to podle něj vedlo k eskalaci války ze strany Ruska. Nedávno vyzval znovu všechny spojence Ukrajiny k dodávkám zbraní, ale o Taurusech se nezmínil.

"Dodávky zbraní pro Ukrajinu, které zatím plánuje většina členských států Evropské unie, jsou příliš malé. Vyzývám proto naše spojence v Evropské unii, aby zvýšili svoje úsilí ve prospěch Ukrajiny," uvedl kancléř v pondělí.

Domácí kritici ho upozornili, že Ukrajina potřebuje právě Taurusy. "Obrovsky by to Ukrajině pomohlo. Scholzova výzva ke zvýšení pomoci je správná, ale Německo by ji mělo aplikovat samo na sebe. V takovém případě by kancléřova slova byla důvěryhodnější," vysvětlil deníku Rheinische Post předseda opoziční Křesťansko-demokratické unie (CDU) Friedrich Merz.

Výzvy k dodávkám Taurusů ale zaznívají i od koaličních Zelených a liberální FDP. Připojil se k nim i bývalý prezident Joachim Gauck, který má v Německu velký morální kredit jakožto disident z časů komunistické diktatury v NDR. "Německo a Evropa nebyly adekvátně připraveny na vojenskou hrozbu, kterou Rusko představuje," prohlásil Gauck.

Obvykle dobře informovaný server Politico napsal s odkazem na své zdroje v německé vládě, že Berlín má strach ještě z jednoho důvodu: kdyby Taurus neexplodoval a dostal se do rukou okupantů. Rusové by v takovém případě mohli špičkovou technologii zkoumat a následně upravit svoji protivzdušnou obranu tak, aby tyto střely s plochou dráhou letu likvidovala.

Německý ministr obrany Boris Pistorius dostal na listopadové konferenci dotaz, proč Německo na Ukrajinu Taurusy neposlalo, když je žádost na stole od května. Odpověděl, že toto je třeba pečlivě zvažovat a že Německo musí brát ohled i na vlastní zájmy. A pak dodal, že Taurusy by situaci na bojišti stejně výrazně nezměnily.

Německá armáda má ve skladech zhruba šest stovek kusů těchto střel. Těch, které jsou okamžitě schopné nasazení, však není ani polovina z tohoto počtu. Na vývoji a výrobě Taurusů se podílela také švédská firma Saab AB Dynamics, nicméně švédská armáda je ve výzbroji na rozdíl od německé nemá.

