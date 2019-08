Ukrajinec si podomácku vyrobil létající stroj. Přeletěl s ním do Slovenska

Z UKRAJINY K NÁM PRILETEL NA TOMTO STROJI Policajti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance v katastrálnom území obce Lekárovce, okres Sobrance, zaregistrovali v noci zvuk neznámeho lietajúceho objektu smerujúceho z územia Ukrajiny do vnútrozemia SR. Do úseku boli prostredníctvom Operačného strediska RHCP Sobrance vyslané ďalšie hliadky. Do pátrania sa zapojili aj príslušníci SCÚ Michalovce. Dnes v skorých ranných hodinách zaistili lietajúci motorový dopravný prostriedok na poli medzi obcami Jenkovce a Bežovce, okres Sobrance. Na mieste kontrolovali aj štátneho príslušníka Ukrajiny, ktorý dopravný prostriedok pilotoval. Mužovi bola obmedzená osobná sloboda a bol predvedený na oddelenie. V prípade sa aktuálne vykonávajú úkony v súvislosti s neoprávneným prekročením vonkajšej hranice.