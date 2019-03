Ukrajinci volili změnu. Porošenkova ztráta na herce Zelenského je obrovská

Vítězem prvního kola ukrajinských prezidentských voleb je nováček v politice. Jedenačtyřicetiletý herec Volodymyr Zelenskyj.

Výhra Zelenského se zdá být jasná, odhady zveřejněné těsně po uzavření volebních místností mu přisuzují přes třicet procent hlasů.

O tom, kdo s ním postoupí do druhého kola za tři týdny, ale ještě úplně jasné není. Podle odhadů by to měl být dosavadní prezident Petro Porošenko se ziskem zhruba 18 procent hlasů.

Bývalá premiérka Julija Tymošenková s necelými 14 procenty skončila třetí a zřejmě nepostupuje - stejně jako dalších 36 kandidátů, kteří ale neměli žádnou šanci. V první reakci ale vzkázala, že průzkumům nevěří a že do druhého kola postoupí ona. "Sociologické průzkumy se staly nástrojem manipulací," řekl její poradce Serhij Vlasenko.

Porošenko označil volby za svobodné. "Demokratické volby jsou zkouškou našeho evropanství, dodržování evropské politické kultury a standardů Evropské unie. Jsem přesvědčen, že jsme v této zkoušce uspěli a že to potvrdíme 21. dubna," uvedl nynější prezident.

Výsledek prvního kola znamená, že mnoho Ukrajinců oslovila Zelenského kritika dosavadní politické reprezentace, korupce a neuspokojivé ekonomické situace země. Prezentoval se jako kandidát, který jde proti současnému "establishmentu" a přináší velkou změnu.

Odmítá přitom, že jeho kandidatura je hlavně dílem vlivného podnikatele Ihora Kolomojského, který nenávidí Porošenka. Ten v neděli večer přímo vyzval voliče, aby "nevolili loutku Kolomojského."

Zelenskyj označil první kolo za začátek vítězství. Pokud ale ve druhém kole prohraje, nebude podle svých slov organizovat žádné protesty, žádný "majdan."

V televizi Zelenskyj vystupoval v parodii nazvané Služebník lidu. Hrál učitele, který se nečekaně stal prezidentem. Nyní se jím může stát i ve skutečnosti.

Ukrajinský novinář Hirhoryj Tychy řekl Aktuálně.cz před prvním kolem voleb, že Zelenskyj nemá žádné zkušenosti s mezinárodní politikou a neumí jazyky. Pro Ukrajinu to může být problém, myslí si Tychy.

Zelenskyj tvrdil, že ukončí válku na Donbase, ale neřekl, jak toho chce dosáhnout.

Tymošenková ještě na začátku roku v průzkumech vedla, pak ji ale předstihl komik Zelenskyj a nakonec i nynější hlava státu Porošenko. Ukázalo se, že její návrat si řada lidí nepřeje. V politice je nepřetržitě od konce devadesátých let minulého století. Mezi lety 2011 a 2014 byla ve vězení.

Rozdíl mezi Zelenským a Porošenkem činí více než deset procent. Pro stávajícího prezidenta bude těžké tuto ztrátu dohnat. Nedá se předpokládat, že většina voličů Tymošenkové odevzdá ve druhém kole hlas jemu.

Je možné, že Porošenko v následujících třech týdnech zintenzivní svou kampaň a bude vyzývat Ukrajince, aby neriskovali v době války změnu a nevolili někoho, kdo nemá zkušenosti. A koho pořádně neznají.

Stačit mu to ale nemusí. Navíc by v případě vítězství čelil obvinění, že výsledky jsou zfalšované, protože málokdy v demokratických volbách stáhne druhý postupující z první kola více než desetiprocentní náskok vítěze.

Volební účast překročila 65 procent oprávněných voličů. Podle očekávání byla nižší na východě země. Na území pod kontrolou separatistů se nevolilo.

Podívejte se na ukázku z díla Volodymyra Zelenského: