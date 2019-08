Ukrajina a Rusko si vyměnily vězně, včetně námořníků a režiséra Sencova

Ukrajina a Rusko si vyměnily vězně, včetně ukrajinských námořníků zajatých loni v listopadu u Kerčského průlivu za nezákonné překročení ruských hranic a ukrajinského režiséra Oleha Sencova, odsouzeného za údajný terorismus na anektovaném Krymu. S odvoláním na sdělení ukrajinského generálního prokurátora na facebooku o tom dnes informovala agentura Reuters.

O možné výměně Sencova se spekulovalo poté, co ruská média ve čtvrtek informovala, že byl z vězení ve městě Labytnangi za polárním kruhem převezen do Moskvy. Deník Vedomosti dal informaci o přemístění Sencova do moskevské věznice do souvislosti se středečním rozhodnutím kyjevského soudu podmínečně propustit z vazby novináře Kyryla Vyšynského. Šéfredaktor agentury RIA Novosti Ukrajina je obviněn z vlastizrady spáchané v zájmu Ruska a hrozí mu za to až 15 let vězení. Ze soudní síně ale mohl odejít domů.

Sencov a námořníci podle sdělení umístěném na sociální síti jsou na cestě do vlasti. Agentuře Reuters se zatím nepodařilo s mluvčím ukrajinského generálního prokurátora spojit.