Rusové převezli vězněného režiséra Sencova do Moskvy, zřejmě ho chtějí vyměnit

Ruské úřady přepravily ukrajinského filmaře Oleha Sencova, odsouzeného za údajný terorismus na anektovaném Krymu, z vězení ve městě Labytnangi za polárním kruhem do Moskvy kvůli možné výměně vězňů s Ukrajinou. Oznámily to ruské agentury s odvoláním na nejmenované zdroje.

"Sencova eskortovali z Labytnangi do Moskvy. Je v jedné z věznic v hlavním městě," citovala agentura TASS svůj zdroj s tím, že Sencovův advokát Dmitrij Dinze tuto informaci nepotvrdil ani nepopřel.

Deník Vedomosti dal informaci o přemístění Sencova do moskevské věznice do souvislosti se středečním rozhodnutím kyjevského soudu podmínečně propustit z vazby novináře Kyryla Vyšynského. Šéfredaktor agentury RIA Novosti Ukrajina je obviněn z vlastizrady spáchané v zájmu Ruska a hrozí mu za to až 15 let vězení. Ze soudní síně ale mohl odejít domů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc navrhl vyměnit Vyšynského za Sencova, odsouzeného v Rusku k 20 letům vězení.

Vyšynskyj, který používá i ruský přepis svého jména Vyšinskij, svou výměnu za Sencova původně odmítl s tím, že se chce u soudu očistit. Později ale ukrajinská generální prokuratura zveřejnila novinářův souhlas s výměnou.

Kyjev a Moskva jednají o případné výměně několika desítek lidí vězněných či zadržovaných v obou zemích, která by se mohla uskutečnit už v příštích dnech. Nicméně kolem této výměny přetrvávají nejasnosti.

Ukrajina chce, aby Rusko vedle dalších uvězněných Ukrajinců propustilo i 24 námořníků zajatých loni v listopadu u Kerčského průlivu za nezákonné překročení ruských hranic. Kyjev na incident hledí jako na akt ozbrojené agrese.