Spatřili piloti UFO? Kontrolní věž v Irsku dostala hlášení o podivných světlech

K irským kontrolním věžím se minulý pátek dostala velice nezvyklá hlášení. Několik pilotů dopravních letadel nezávisle na sobě nahlásilo, že na obloze viděli neznámé světelné jevy.

První, kdo spatřil světlo pohybující se kolem letadla, byla pilotka aerolinek British Airways na lince z kanadského Montrealu.

Bylo 6:47 ráno místního času, když pilotka neobvyklou situaci hlásila kontrolní věži v irském Shannonu s dotazem, jestli se v okolí nekoná nějaké vojenské cvičení.

"Pohybovalo se to tak rychle," cituje její slova britský deník The Guardian. "Objevilo se to nalevo od letadla a pak se to rychle stočilo na sever. Bylo to velmi jasné světlo, které rychle zmizelo," popsala pilotka.

Radary ale údajně nic nezachytily.

Světlo spatřil i pilot americké společnosti Virgin Airlines na trase z amerického Orlanda do britského Manchesteru. Ten se zase nejprve domníval, že jde o meteorit, který vstoupil do atmosféry. To, co viděl, popsal jako "několik objektů, které se pohybovaly po stejné trajektorii astronomickou rychlostí".

Irská společnost Irish Aviation Authority, která má na starosti bezpečnost letového provozu, hlášení nyní vyšetřuje. Podle její mluvčí je ale nepravděpodobné, že by šlo o plavidla mimozemské civilizace.

