Video: Americké letce zaskočil záhadný létající objekt. Kulaté UFO natočili přímo v kokpitu stíhačky

Pentagon má tajný program na výzkum UFO. Tohle natočili piloti stíhaček nad Pacifikem | Video: U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE | 01:05

Zveřejněné video je jen špička ledovce, Pentagon má záběrů UFO daleko víc, je přesvědčen expert.

Washington - Piloty americké stíhačky překvapil v roce 2004 záhadný objekt, který se v jejich blízkosti řítil oblohou. Byl kulatý a nevydával skoro žádný žár.

O čtrnáct let později unikátní záběry, které letci natočili přímo v kokpitu svého letounu, zveřejnila americká stanice CNN.

Video s názvem Go Fast poskytla novinářům organizace The Stars Academy of Arts and Science, která se výzkumem UFO (tedy neidentifikovaných létajících předmětů) zabývá. Pracuje pro ni i Luis Elizondo, který dříve vedl tajný program Pentagonu zaměřený právě na UFO.

"To, co teď lidé vidí, jsou jen tři videa," řekl Elizondo CNN. "Existuje ale spousta přesvědčivých důkazů, že tohle je jen špička ledovce." Takových materiálů má podle něj Pentagon mnohem více a je třeba o tom veřejně debatovat.

Elizondo připomněl, že jeho organizace získala přístup k videu legálně a ministerstvo obrany schválilo jeho zveřejnění.

Zmíněné záběry se poprvé objevily v médiích loni, kdy americké ministerstvo obrany potvrdilo, že se jeho experti přestali zabývat identifikací neznámých objektů v letectví.

Tajný program na výzkum UFO

Mezi lety 2007 a 2012 v Pentagonu fungoval tajný projekt na výzkum UFO. I po skončení projektu se experti na ministerstvu neidentifikovanými objekty na obloze dál zabývali, i když v omezené míře.

Bezpečnostní analytik CNN David Soucie, který pracoval v civilních agenturách pro letectví, si v záběrech na videu všiml, že objekt vydává jen malý žár. Lituje proto, že tajný vládní program skončil a záhada zůstane nerozluštěná. "Nenapadá mě skutečně žádné vysvětlení," shrnul Soucie.

Luis Elizondo upozornil také na "záhadné podobnosti" mezi videem, které v pondělí poskytl CNN, a záznamy z loňského roku - včetně umístění objektu v americkém vzdušném prostoru, přítomnosti pilotů amerického námořnictva nebo tvaru objektů.

Podle něj nemuselo nutně jít o "malého zeleného vetřelce z vesmíru", ale nemůže to vyloučit. A i kdyby to bylo jen cizí letadlo, tak je na pováženou, že se dostalo do amerického prostoru.

"Mohlo to být cokoliv, a proto si myslím, že se na to musíme podívat," řekl Elizondo. "Mohli to být Rusové nebo Číňané. Mohl to ale být zelený mužíček z Marsu," dodal s nadsázkou.