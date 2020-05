"Zakotvení potvrzeno!" Na ISS poprvé přistála loď Crew Dragon s posádkou

Na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) úspěšně zakotvila americká kosmická loď Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX. Na palubě lodi, která z floridského mysu Canaveral odstartovala v sobotu, je dvojice astronautů NASA Robert Behnken a Douglas Hurley. Pilotovaný let je poprvé v režii soukromé společnosti a ne vládní vesmírné agentury.

"Zakotvení potvrzeno! Douglas Hurley a Robert Behnken oficiálně přistáli u Mezinárodní vesmírné stanice v 10:16 východoamerického času (16:16 SELČ)," napsal NASA na Twitteru. Dalších asi 15 minut pak trvalo dokončení přistávací sekvence včetně ověření systémů, loď již ale byla k ISS připojená.

Manévr, který se odehrál v automatickém režimu a o zhruba deset minut dříve oproti původnímu předpokladu, se uskutečnil v době, kdy ISS přelétala nad pomezím Mongolska a Číny. Spojení bylo možné sledovat živě na internetové televizi NASA. Komentátoři na televizi NASA přistání označili za hladké.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Přechod mezi lodí a ISS se otevře za zhruba dvě hodiny po přistání, poté Behnkena a Hurleyho na palubě orbitálního komplexu osobně přivítá stávající tříčlenná posádka, kterou tvoří velitel astronaut NASA Christopher Cassidy a ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner. Jak dlouho Behnken a Hurley na ISS na oběžné dráze kolem Země stráví, ještě není jasné. Mělo by to být v rozmezí od jednoho do čtyř měsíců.

Loď Crew Dragon letěla k ISS poprvé už loni v březnu, tehdy to ale bylo bez posádky. Na loňský první demonstrační let nyní navázal druhý zkušební let, tentokrát s astronauty. Pokud bude vše úspěšné včetně návratového přistání v Atlantickém oceánu, získá Crew Dragon plné schválení NASA pro dopravu astronautů do vesmíru.

Historický okamžik sledoval i Trump

Pro USA byl sobotní start i nedělní zakotvení historickým okamžikem, po devíti letech od konce programu raketoplánů na oběžnou dráhu kolem Země a k ISS odletěla z území Spojených států americká loď s posádkou. Takovýto pilotovaný let je navíc poprvé v režii soukromé společnosti a ne vládní vesmírné agentury.

Firma, kterou založil miliardář a vizionář Elon Musk, se stala první soukromou společností, která dopravila posádku na oběžnou dráhu kolem Země a která s ní doletěla k Mezinárodní vesmírné stanici.

Start Crew Dragonu byl původně plánován na středu, ale let zhatilo 17 minut před zážehem motorů nepříznivé počasí. Odlet přímo v Kennedyho vesmírném středisku na floridském mysu Canaveral sledoval americký prezident Donald Trump, který to podle agentury AFP označil za "něco neuvěřitelného".

"Když ten zvuk slyšíte, když slyšíte řev motorů, tak si dokážete představit, jak nebezpečné to je," řekl Trump o startu. "Když cítíte ty otřesy, a to jste hodně daleko, ale když je i přes to cítíte, tak je to prostě úžasné. Nádherné místo a také nádherná loď," dodal prezident.

Crew Dragon není jediná loď, díky které se Američané v programu pilotovaných letů zbaví závislosti na Rusku. Společnost Boeing v letošním roce připravuje první testovací let své lodi CTS-100 Starliner s posádkou. Vedle toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA další kosmickou loď Orion.

Společnost SpaceX již nyní připravuje novou loď nazvanou Starship, se kterou chce kolonizovat Mars. Kosmické plavidlo by mělo být schopné přepravit až stovku cestujících.