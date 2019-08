Bude to vášnivá schůzka G7: Trumpa nejspíš čeká další hádka s Evropany

před 49 minutami

Lídři nejbohatších demokratických zemí světa mají aspoň jednu jistotu – nehrozí jim, že se s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zase pohádají o tom, co napíšou do tiskové zprávy. V sobotu ve francouzském letovisku Biarritz začíná summit skupiny G7, tedy sedmi největších a nejrozvinutějších demokracií. Hostitel, francouzský prezident Emmanuel Macron, rovnou oznámil, že letos žádné závěrečné komuniké nebude. A to proto, že by se Francouzi, Němci, Kanaďané nebo Japonci na textu s Trumpem nejspíš opět neshodli.

Z loňské schůzky G7 Trump předčasně odjel a z letadla pak naštvaně prostřednictvím Twitteru oznámil, že společné prohlášení škrtá. Doplnil ho útokem na tehdejšího hostitele, kanadského premiéra Justina Trudeaua, jehož označil za "nečestného a slabého". Trumpovi vadila ve společném prohlášení věta, že země G7 podporují "mezinárodní řád založený na pravidlech". To je přitom standardní formulace tradičně přítomná v dokumentech G7. V zájmu nejrozvinutějších států světa vždy bylo, aby na světě platila pravidla, která z velké části po druhé světové válce a po studené válce samy určily. Trump ale vyhrál volby s tvrzením, že uspořádání založené na pravidlech Spojeným státům nevyhovuje. Chce například zavádět cla proti jiným zemím podle vlastního uvážení a zpochybňuje význam vícestranných bezpečnostních nebo obchodních dohod. A tak letošní francouzští hostitelé nechtějí roztržku z loňského zasedání G7 opakovat. "Nemáme stejný názor na světové uspořádání, nemáme stejné cíle," připustil Macron. Význam toho, že se světové demokracie, tradičně nejbližší spojenci, rozejdou bez dohody, se snažil zlehčit. "Nikdo ta komuniké nečte, buďme upřímní," prohlásil. Macron přesto doufá, že na schůzce, která ve francouzském letovisku Biarritz potrvá od soboty do pondělí, najdou ostatní státy s Trumpem aspoň v něčem společnou řeč. Jenže předmětem jednání budou témata, v nichž se americký postoj od toho evropského či kanadského vesměs zásadně liší. Vášnivá schůzka Jde například o mezinárodní obchod, kde Trump zavádí cla a rozehrál obchodní války, nebo o ochranu klimatu - zatímco zbytek G7 podporuje snižování emisí podle pařížské klimatické dohody, Trump od této smlouvy odstoupil. A Spojené státy spustily vůči Íránu politiku "maximálního tlaku", zatímco zbytek G7 podporuje jednání na základě dohody o omezení íránského jaderného programu podepsané v roce 2015. I od ní Trump odstoupil. Konec kapitalismu v USA číst článek Těžká nejspíš bude i debata o zdanění velkých internetových firem. Evropané upozorňují, že společnosti jako Google nebo Apple často v zemích, kde vytvářejí zisky, odvádějí jen zcela minimální daně. Francie proto pro tyto firmy zavedla zvláštní daň a k tomu samému se chystá i Británie, Španělsko nebo Česko. Trump tvrdí, že jde o útok na americké společnosti, a Francouzům hrozí, že USA uvalí vysoká cla na dovoz jejich vína. "Schůzka G7 může být vášnivá," odhaduje agentura Bloomberg. Ještě skeptičtější je komentátor deníku Financial Times Edward Luce: "Pokud Trump zvládne svůj víkendový pobyt ve Francii bez toho, aby urychlil zánik Západu - třeba tím, že nabídne, že koupí nějaký kus území Evropy -, tak to bude svým způsobem vítězství. Ale šance, že se to stane, jsou mizivé." Koupí území má Luce na mysli Trumpovu nabídku, že od Dánska odkoupí ostrov Grónsko. Poté, co to dánská premiérka i vedení autonomního Grónska odmítli, Trump zrušil svou plánovanou návštěvu Dánska. Boris a Donald Trump by ale mohl na schůzce G7 nalézt společnou řeč s britským premiérem Borisem Johnsonem. Oba lídři prohlašují, že brzy poté, co Velká Británie opustí Evropskou unii, spolu uzavřou dalekosáhlou dohodu o volném obchodu. Odborníci upozorňují, že to nebude tak jednoduché. Trump s Johnsonem ale zdůrazňují, že v sobě našli zalíbení a vzájemné vztahy výrazně prohloubí. Trump šokoval Dánsko i USA. Koupi Grónska myslí vážně, uvažuje jako realitní makléř číst článek Johnson se s Trumpem sice shodne ohledně brexitu, prakticky ve všech ostatních tématech má ale britská vláda stejný postoj jako ostatní státy G7. Týká se to mezinárodního obchodu, zdanění internetových firem, ochrany klimatu nebo politiky vůči Íránu. Johnson se v Biarritzu sejde taky s Donaldem Tuskem, který předsedá Evropské radě, tedy summitům lídrů členských států EU. Tusk mu podle všeho zopakuje to, co Johnson tento týden slyšel i od německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Macrona: pokud chce Británie z dohody o podobě brexitu vypustit takzvanou irskou pojistku, musí přijít s jinou reálnou variantou. A tu zatím Johnson nepředložil. Irská pojistka má zajistit, aby po brexitu nebylo nutné obnovit hraniční kontroly mezi Irskou republikou, která je členem EU, a Severním Irskem, jež je součástí Spojeného království, a tak z unie odchází. Video: Uchovejme Ameriku velkou. Trump zahájil kampaň za své znovuzvolení Uchovejme Ameriku velkou. Trump zahájil kampaň za své znovuzvolení | Video: Reuters | 01:17