Trump jako jasný favorit pro republikány. Ovládl průzkum v klíčovém státě

Bývalý americký prezident Donald Trump zůstává jasným favoritem na republikánského prezidentského kandidáta. Po nových obviněných, kvůli kterým by mohl skončit i ve vězení, mu podpora dokonce vzrostla a jeho soupeři zůstávají v průzkumech daleko za ním. Republikánští voliči jsou přesvědčeni, že právě Trump má největší šanci porazit současnou hlavu státu Joea Bidena.

Do příštích amerických prezidentských voleb zbývá ještě více než rok, ale republikánské primárky, tedy výběr kandidáta této strany, začne za méně než půl roku. Během pár týdnů odstartují i první televizní debaty.

Nejprve budou hlasovat o svém kandidátovi republikáni ze státu Iowa. A právě tam podle nového průzkumu stanice Fox Business vede Trump zcela jednoznačně.

Nyní by ho volilo 46 procent tamních registrovaných republikánů. Druhým v pořadí je floridský guvernér Ron DeSantis, který má ale pouze 16 procent hlasů, a třetí skončil senátor z Jižní Karolíny Tim Scott s 11 procenty.

Další kandidáti jako podnikatel Vivek Ramaswamy, bývalá velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová nebo Trumpův viceprezident Mike Pence mají podporu v pouhých jednotkách procent.

Velmi podobné výsledky ukázal i průzkum z Jižní Karolíny, kde Trump získal 48 procent a na druhé místo se probojovala tamní rodačka Haleyová se 14 procenty. Tyto dva americké státy jsou přitom pro hlasování nesmírně důležité, protože jako první určí pořadí kandidátů.

"Iowa nerozhoduje o vítězi, ale obvykle říkáme, že Iowa odděluje skutečné uchazeče od těch nevýznamných," řekl pro stanici ABC News Channel 12 Tim Hagle, profesor politologie na Iowské univerzitě. "Někdy se stane, že když se vám v Iowě nedaří, je to pro vás konec."

Prezidentem z vězení

Americká média si všímají, že Trump momentálně nemá konkurenci ani v celostátních průzkumech. Přitom minulý týden přiznal, že proti němu federální prokurátor brzy vznese další trestní obvinění. Bude to už čtvrté stíhání bývalého prezidenta, které ještě doplňují další civilní žaloby.

Ještě v únoru byl floridský guvernér DeSantis v průzkumech jen těsně za Trumpem, teď je situace jiná - i přes všechna obvinění. "Podpora Trumpa je velmi pevná a pro další kandidáty bude velmi obtížné ji oslabit," míní David Cohen, profesor politologie a ředitel programu aplikované politiky na Akronské univerzitě.

"Trumpovi příznivci jsou velmi loajální a je jim jedno, co se s ním stane, co udělá, co řekne. I kdyby skončil ve vězení, myslím, že bude mít stále velkou část této tvrdé podpory," dodal.

Vězení Trumpovi opravdu hrozí, například za údajnou krádež tajných dokumentů po odchodu z prezidentského úřadu nebo za snahu ovlivnit výsledky voleb ve státě Georgia, připomíná list New York Magazine. Soudní proces může trvat mnoho měsíců a není jisté, zda bude rozhodnuto ještě před primárkami, nebo až před samotnou prezidentskou volbou v roce 2024.

Kdyby byl ale Trump odsouzen, nastala by dosud bezprecedentní situace. Trump by z vězení pravděpodobně nemohl hlasovat ve volbách, protože to zakazují zákony státu Florida, kde exprezident žije a volí. Mohl by se ale nejspíš stát prezidentem, píše deník New York Times.

Zda by se následně mohl sám omilostnit, nebo by musel být zbaven vlády, by nejspíš musely rozhodnout soudy.

Nejlepší možnost

Ačkoliv nárůst Trumpovy podpory v průzkumech se časově shoduje s dobou, kdy proti němu byla vznesena obvinění, podrobný průzkum serveru Politico ukazuje, že to spolu nemusí nutně souviset.

Přestože jeho stíhání asi čtvrtinu republikánských voličů motivuje ho ještě více podpořit, v podstatě stejně velkou část to od jeho volby odrazuje. Většina republikánů se ale shoduje, že by si rozsudek přáli vědět dřív, než půjdou k hlasovacím urnám.

Proč zatím tak jednoznačně vítězí Trump? Podle republikánů má bývalý prezident největší šanci porazit Joea Bidena i přesto, že s ním před třemi roky boj o Bílý dům prohrál. Je také už zkušeným politikem a jako bývalý prezident je zdaleka nejznámějším kandidátem, což před zahájením ostré kampaně výrazně pomáhá.

Jeho republikánští soupeři, kteří za ním zaostávají, ale neztrácejí naději. "Začínal jsem s nulou a teď se v národních průzkumech pohybuji na třetím místě. A to ještě nezačaly debaty, kde se teprve spousta lidí dozví, kdo jsem," vysvětlil svůj optimismus pro stanici Fox News Vivek Ramaswamy.

