Donald Trump a ti druzí. Kdo se za republikány chystá do boje o Bílý dům?

Donald Trump

Jako první z hlavních jmen oznámil svou kandidaturu bývalý prezident USA Donald Trump. Právě s ním budou ostatní uchazeči o republikánskou nominaci soupeřit. Když se Trump v roce 2016 ucházel poprvé o funkci prezidenta, nebyla jeho kandidatura zpočátku brána vážně, nakonec ale zvítězil. O necelých osm let později je to právě on, kdo z velké části kontroluje Republikánskou stranu a řada současných kongresmanů vděčí za své křeslo právě jeho podpoře.

Poslední prezidentské volby Trump proti Joeu Bidenovi prohrál a od té doby jeho pozice dál slábne, upozorňuje list Washington Post. Bývalému prezidentovi se dává za vinu neúspěch republikánů v loňských volbách do Kongresu a plány mu hatí vyšetřování pro hned několik možných trestných činů. V průzkumech navíc nyní zaostává za svým možným vyzyvatelem, floridským guvernérem Ronem DeSantisem. Ten ale svou kandidaturu zatím nepotvrdil.

Ani Trump zatím nezačal velkou předvolební kampaň. Americká média se shodují, že nejspíš čeká, až se do boje naplno pustí jeho vyzyvatelé. A teprve přímý souboj s nimi ukáže, jestli Američané politika se sloganem "Amerika na prvním místě" chtějí znovu zvolit do Bílého domu.