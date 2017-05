Doufejte, že nemám záznam našich hovorů, pohrozil Trump exšéfovi FBI

před 1 hodinou

Bývalý šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) James Comey by podle prezidenta Donalda Trumpa měl doufat, že neexistují žádné nahrávky jejich společných rozhovorů. Zamyslet by se měl přitom nad tím dřív, než začne vyzrazovat informace médiím, uvedl Trump v pátek na Twitteru. Podle britského listu The Guardian prezidentův tweet naznačuje, že Bílý dům si při vzájemných setkáních tajně pořizoval záznamy.

"James Comey by si měl raději přát, aby nebyly žádné nahrávky našich konverzací, dříve než začne vyzrazovat informace tisku!" uvedl americký prezident Donald Trump na Twitter poté, co list The New York Times napsal, že prezident při soukromé večeři krátce po převzetí moci žádal od tehdejšího šéfa FBI Comeyho věrnost. Tento týden v úterý Trump překvapivě Comeyho odvolal, oficiálně své rozhodnutí zdůvodnil ztrátou důvěry.

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer na dotaz novinářů, zda Trump o věrnost Comeyho opravdu žádal, odpověděl, že ne. "Myslím, že prezident chce věrnost k této zemi a k zákonům," dodal.

Spicer byl rovněž dotázán, zda Trump skutečně má nějaké nahrávky s Comeym. "Nejsem si toho vědom," řekl mluvčí. Uvedl také, že Trumpův tweet nebyl zamýšlen jako varování, aby Comey nemluvil s novináři. Nejmenovaný zdroj z Comeyho okolí sdělil televizi CNN, že odvolaný šéf FBI z žádných případných nahrávek obavy nemá.

Comeyho nucený odchod vyvolal na americké politické scéně nedůvěru, neboť FBI vyšetřuje možný vliv Ruska na loňské prezidentské volby, a to včetně případných vazeb mezi Trumpovým volebním štábem a Moskvou.

V dopise, ve kterém odchod šéfa FBI oznámil, Trump rovněž uvedl, že mu Comey osobně sdělil, že on sám (prezident) předmětem vyšetřování není. Ve čtvrtek pak v rozhovoru na stanici NBC News upřesnil, že Comey mu to řekl celkem třikrát - během večeře v Bílém domě a během dvou společných telefonátů. Propuštěný ředitel FBI to nijak nekomentoval.

Lednovou večeří s Trumpem byl Comey znepokojen. V pátek to stanici MSNBC řekl bývalý ředitel amerických tajných služeb (DNI) Jamese Clapper, který rezignoval k 20. lednu, kdy Trump vystřídal Baracka Obamu. Clapper prohlásil, že se s Comeym shodou okolností setkal jen několik hodin před zmíněnou večeří a šéf FBI mu tehdy sdělil, že z nadcházející události nemá dobrý pocit kvůli možnému zdání kompromitace nezávislosti vyšetřovacího úřadu.