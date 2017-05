Trump podepsal dekret o posílení kybernetické bezpečnosti

AKTUALIZOVÁNO před 49 minutami

Prezident USA Donald Trump ve čtvrtek podepsal exekutivní nařízení, které má kvůli hrozbě kybernetických útoků posílit a modernizovat americkou počítačovou síť. Oznámil to prezidentův poradce pro otázky národní bezpečnosti Thomas Bossert. Agentura Reuters poznamenala, že Trump tímto rozhodnutím v kybernetické oblasti, kterou označil za jednu ze svých priorit, učinil první významný krok. Předpokládá se, že v reakci na dekret čeká federální vládu podrobná prověrka, která by měla odhalit americké slabiny v digitální sféře. Americká média označují vládní sítě za propustné, neboť do nich v minulosti opakovaně pronikli hackeři či zloději dat.

