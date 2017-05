AKTUALIZOVÁNO před 4 minutami

Americký prezident Donald Trump by mohl do čela Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) jmenovat někdejšího republikánského kongresmana Mikea Rogerse, který v minulosti vedl sněmovní výbor pro tajné služby a sám v FBI působil. S odvoláním na nejmenovaného vysokého představitele Bílého domu o tom informovaly agentury Reuters a Bloomberg. Dosavadního šéfa FBI Jamese Comeyho v úterý Trump překvapivě odvolal. Třiapadesátiletý Rogers v současné době působí jako bezpečnostní komentátor televizní zpravodajské stanice CNN, na počátku 90. let ale pracoval jako zvláštní vyšetřovací agent FBI. Jiný muž stejného jména Mike Rogers již vede Národní agenturu pro bezpečnost.

