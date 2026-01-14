Trump ukázal prostředníček člověku, který na něj při návštěvě továrny pokřikoval

Americký prezident Donald Trump při návštěvě závodu automobilky Ford ve městě Dearborn v Michiganu reagoval na urážlivé pokřikování muže tím, že mu ukázal prostředníček a bezhlesně mu vulgárně odpověděl. Prezident takto podle deníku The Washington Post (WP) reagoval na pokřikování člověka, který ho označoval za "ochránce pedofilů".
Bílý dům Trumpovu reakci považuje za odpovídající s ohledem na incident, který jí předcházel.
Z videa pořízeného mobilním telefonem během Trumpovy úterní návštěvy závodu v Dearbornu lze z prezidentových rtů dvakrát odezírat výraz "fuck you", tedy "jdi do prdele". Šéf Bílého domu pak ukázal na někoho ve spodním patře, načež vztyčil prostředníček.
Mimo záběr je slyšet, jak někdo na prezidenta před jeho ostrou reakcí pokřikoval cosi, co znělo jako "ochránce pedofilů" a co patrně odkazovalo na to, jak Trumpova administrativa přistupovala ke kauze zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Trump byl zmíněn v dokumentech známých jako Epsteinovy složky, které ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na základě zákona o transparentnosti dokumentů v Epsteinově kauze. Jeden ze souborů zveřejněných minulý měsíc obsahoval e-mail, podle něhož letové záznamy ukazují, že Trump v 90. letech letěl Epsteinovým letadlem nejméně osmkrát, včetně jednoho letu ve společnosti dvacetileté ženy, jejíž jméno nebylo uvedeno. Úřady Trumpa z ničeho neobvinily a on i Bílý dům opakovaně uvedli, že se ničeho protiprávního nedopustil. Ministerstvo spravedlnosti po zveřejnění e-mailu uvedlo, že některé z dokumentů, které zpřístupnilo, "obsahují nepravdivá a senzacechtivá tvrzení", připomněl server NBC News.
"Nějaký vyšinutý člověk tam v amoku sprostě křičel a prezident na to reagoval přiměřeně a naprosto jednoznačně," sdělil v reakci na incident v Dearbornu šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung.
Incident není v moderních amerických dějinách unikátní. Už v roce 1976 byl tehdejší republikánský viceprezident Nelson Rockefeller vyfotografován, jak ukazuje prostředníček vysokoškolským studentům v severní části státu New York, připomněl WP.
TJ Sabula, čtyřicetiletý dělník na výrobní lince a člen odborové organizace United Auto Workers Local 600 v dearbornské továrně, deníku The Washington Post řekl, že to byl on, kdo na Trumpa pokřikoval. Uvedl, že mu byl do ukončení vyšetřování pozastaven pracovní poměr.
"Pokud jde o to, že jsem se proti němu ozval, vůbec ničeho nelituji," prohlásil Sabula. Zároveň ale dodal, že má obavy o svou budoucnost v zaměstnání a domnívá se, že se stal terčem politické odvety za to, že "Trumpa ztrapnil před jeho přáteli".
Sabula, který se označuje za politicky nezávislého, řekl, že Trumpa nikdy nevolil, i když v minulosti podpořil jiné republikány. Odhadl, že se v úterý nacházel asi 18 metrů od prezidenta, který ho mohl slyšet "velmi, velmi, velmi zřetelně". Dodal, že konkrétně narážel na to, jak Trump přistupoval k Epsteinově kauze.
Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění
Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 v úterý obžalovala bývalého poslance Dominika Feriho z dalšího znásilnění. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK sdělil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Feri si již ve vězení odpykává trest za znásilnění dvou dalších dívek.
Írán chystá exemplární popravu. „Vrazi zaplatí vysokou cenu,“ vzkazuje Trump
Na středu íránský režim naplánoval popravu šestadvacetiletého Erfana Soltaniho, který byl minulý týden během celonárodních protestů zadržen bezpečnostními složkami. Jeho rodina nedostala žádné informace o tom, z čeho je obviněn, ani o tom, jaké soudní řízení proti němu proběhlo. Americký prezident pohrozil režimu odvetou.
Sociální sítě proměnily vztahy. Román O hvězdách víš h*vn* boduje u všech generací
Bestseller O hvězdách víš hovno od autora Petra Hanela, oceněný v roce 2024 jako Český knižní debut na Humbook Awards (věnované převážně young adult knihám), si získal čtenáře napříč generacemi a stal se jedním z nejúspěšnějších českých literárních debutů posledních let. Vyšel v nakladatelství Host a v prosinci se dočkal už třetího dotisku.
ŽIVĚPutin válku plánoval už dva roky před tím, než invazi nařídil, řekl exkancléř Scholz
Ruský prezident Vladimir Putin se podle bývalého německého kancléře Olafa Scholze rozhodl vpadnout na Ukrajinu nejméně dva roky před tím, než invazi nařídil. Bývalý premiér to řekl v úterý večer při křtu knihy, která se věnuje německé politice vůči Rusku. Některých svých požadavků mohl přitom Putin podle Scholze dosáhnout i bez zbraní, rozhodl se ale přesto pro válku.
Siniaková častovala Rusku hláškami, slavný trenér schytal drzý komentář
Kateřina Siniaková po senzační výhře a debaklu uštědřeném favorizované Ukrajince Dajaně Jastremské sehrála v australském Adelaide další kvalitní duel. Do velkých problémů dostala hvězdnou Rusku Dianu Šnajderovou.