Trump si vybral budoucího ministra obchodu, je jím miliardář z Wall Street

Nastupující americký prezident Donald Trump si na post ministra obchodu ve své vznikající vládě vybral miliardáře Howarda Lutnicka, který dosud vedl makléřskou a investiční společnost Cantor Fitzgerald působící na Wall Street.

Lutnick, který radí Trumpovi se sestavováním nové administrativy, ovšem podle amerických médií usiloval o nominaci na ministra financí.

Americký tisk Lutnicka popisuje jako zastánce zvyšování cel, což je hlavní prvek Trumpovy obchodní politiky. Exprezident a vítěz letošních voleb během svého prvního mandátu zavedl cla mimo jiné na čínské zboží, která částečně zůstala v platnosti i po jeho odchodu z Bílého domu.

V letošní kampani hovořil o dramatickém rozšiřování obchodních poplatků včetně zavedení nejméně desetiprocentního univerzálního cla.

"Cla jsou skvělý nástroj, který má prezident k dispozici," řekl v září Lutnick, přestože ekonomové se k takovým plánům staví spíše skepticky. Jako ministr obchodu by podle agentury AP hrál klíčovou roli v případné snaze navyšovat a vymáhat cla.

Lutnick byl v posledních týdnech jedním z lídrů Trumpova týmu připravujícího novou administrativu poté, co v kampani podle informací deníku The New York Times (NYT) daroval nebo vysbíral více než 75 milionů dolarů pro různé skupiny podporující Trumpovu kandidaturu. NYT, AP i další média uvádí, že usiloval o nominaci do čela ministerstva financí, kterou zvolený prezident ale zatím neoznámil.

"Howard je více než 30 let dynamickou silou na Wall Street," uvedl Trump v oznámení o nominaci Lutnicka. "Povede naši celní a obchodní agendu, s dodatečnou přímou zodpovědností za úřad obchodního zmocněnce Spojených států," sdělil k nové roli 63letého podnikatele.

Jmenování ministra obchodu stejně jako obsazování dalších vládních postů podléhá souhlasu amerického Senátu, kde budou mít po Novém roce Trumpovi republikáni většinu.

