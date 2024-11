Sex s nezletilými i zastřelení psa. Z některých Trumpových ministrů se potí čelo

Nominace Donalda Trumpa na klíčová ministerstva a instituce v nové americké administrativě jsou pro Česko mixem dobrých a špatných zpráv, zaznívá v nové epizodě podcastu Americký sen.

Zatímco některé osoby vypadají, jako kdyby zabloudily do Trumpova seznamu náhodou, jiná jména jsou hodna respektu. "Kandidát na místo poradce pro otázky národní bezpečnosti Mike Waltz má za sebou sedmadvacet let služby v armádě u Zelených baretů, dostal několik vyznamenání za službu v Afghánistánu. V současné Republikánské straně patří mezi ty, kteří jsou naklonění Ukrajině," říká Martin Novák.

Dobrý pocit má i z nominace floridského senátora Marca Rubia na ministra zahraničí. "Není to izolacionista, kterého Evropa nezajímá. Je tvrdý vůči Číně a v minulosti tvrdě kritizoval Rusko, i když v posledních měsících sdílí veřejně Trumpův názor, že válku na Ukrajině je hlavně třeba rychle ukončit. Kuriozitou je, že kandidoval v republikánských prezidentských primárkách v roce 2016 proti Donaldu Trumpovi a tvrdil, že ve svých hotelích raději zaměstnává cizince než Američany. To Trumpa dopálilo a posměšně nazýval Rubia 'Malým Marcem', což byla narážku na Rubiovu výšku 175 centimetrů," popisuje Novák.

Dominika Perlínová upozorňuje, že Senát nemusí všechny Trumpovy nominace schválit, přestože v něm mají většinu jeho republikáni. "Někteří z nich avizovali, že kongresman Matt Gaetz jako ministr spravedlnosti pro ně nepřichází v úvahu. Sice jej soud zprostil obvinění ze sexu s nezletilými a s obchodu s lidmi, ale vyšetřuje ho etická komise Kongresu. On sám se chlubí fotografiemi spoře oblečených mladých dívek, se kterými prý měl sex," říká Perlínová.

Novinářka také shrnuje některé názory Trumpova kandidáta na ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, ze kterých se mnoha lékařům a vědcům potí čelo. "Zásadně odmítá vakcíny a tvrdí, že 5G sítě ohrožují zdraví. Jeho kritika slazených nápojů je legitimní, o tom se seriózně diskutuje, ale jinak jsou jeho názory protkané mnoha konspiračními teoriemi," dodává.

Přidává rovněž zajímavost o kandidátce na post ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové, kterou viděla při své reportážní předvolební cestě po USA na Trumpově mítinku v Pensylvánii. Politička přiznala, že zastřelila svého psa, protože napadl sousedovy kuřata a považovala ho za hrozbu pro své děti.

V epizodě dochází i na kandidátku na šéfku zpravodajských služeb Tulsi Gabbardovou. "Bagatelizovala ruskou invazi na Ukrajinu s tím, že Kyjev by si neměl zahrávat s členstvím v NATO. Chválila syrského diktátora Bašára Asada, který je spojencem Ruska a Íránu. Zastávala se zrádce Edwarda Snowdena, který zveřejnil detaily o sledování komunikace v CIA a utekl do Ruska. Nečekal jsem, že takového člověka Trump do vedení zpravodajských služeb navrhne," podivuje se Novák.