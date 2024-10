Bidenovy nadávky a vyhrocený telefonát Šojguovi. Novinářské eso vydává výbušnou knihu

Na začátku pandemie koronaviru tehdejší americký prezident Donald Trump tajně poslal Vladimiru Putinovi, který se nemoci panicky bál, speciální covidové testy. Po odchodu z Bílého domu si spolu několikrát telefonovali a ruský ministr obrany Sergej Šojgu říkal svému americkému protějšku Austinovi, aby mu přestal vyhrožovat, odhaluje nová kniha elitního novináře Boba Woodwarda.

Slavný americký investigativní reportér Bob Wodward vyzpovídal stovky lidí z blízkosti Donalda Trumpa a Joea Bidena. Výsledkem je třeskutá kniha, nazvaná War (Válka). Ve Spojených státech vychází příští úterý, dvacet dní před prezidentskými volbami.

Woodward, kterého proslavila aféra Watergate, po níž v roce 1974 rezignoval prezident Richard Nixon, v knize uvádí, že se Putin koronaviru bál do té míry, že přijal Trumpovu nabídku poslat mu do Kremlu v té době nedostupnou testovací sadu. A navíc tehdejšího prezidenta žádal, aby o tom veřejně nemluvil. "Mně je to jedno," řekl prý Trump, na což Putin odpověděl, že by nerad, aby zveřejnění informace prezidenta nějak poškodilo. Z nové knihy cituje stanice CNN, která ji má k dispozici.

S odvoláním na nejmenovaného poradce Woodward píše, že po konci svého mandátu v lednu 2021 Trump celkem sedmkrát telefonicky hovořil s Putinem ze své floridské rezidence Mar-a-Lago, naposledy na začátku letošního roku. Novinář ale připouští, že informaci nedokázal ověřit z jiných zdrojů. Šéf Trumpova volebního štábu Stephen Miller mu řekl, že o takových telefonátech neví. Ředitelka amerických zpravodajských služeb Avril Hainesová odpověděla, že jí nepřísluší komentovat, s kým Trump mluvil či nemluvil.

Deník New York Times napsal, že bývalí američtí prezidenti si někdy telefonují s politiky spojeneckých nebo spřátelených zemí, kteří jsou ještě ve funkci, ale v případě ruských politiků je to neobvyklé.

Jednu kapitolu knihy Woodward věnuje událostem, které předcházely ruské agresi proti Ukrajině v únoru 2022. Podle něj americké zpravodajské služby věděly s jistotou o chystané invazi od října, protože měly svůj vysoce postavený zdroj přímo v Kremlu.

Proslulý reportér také uvádí, že se na podzim 2022 Bílý dům obával, že Putin na Ukrajině použije taktickou jadernou bombu. Situace Rusů na bojišti tehdy vypadala tragicky: Stáhli se z Charkovské a části Chersonské oblasti, nepodařilo se jim dobýt Kyjev.

Americký ministr obrany Lloyd Austin v té době volal do Moskvy ruskému protějšku Sergeji Šojguovi, aby ho upozornil, že ruské použití atomových zbraní by vedlo k přehodnocení americké zdrženlivé politiky vůči Rusku. "Nelíbí se mi, když mi někdo vyhrožuje," cituje Woodward Šojgua. "Pane ministře, stojím v čele nejsilnější armády v dějinách světa. Já nevyhrožuji," opáčil Austin ve vyhroceném telefonátu.

Američané se tehdy snažili Putina odradit od odpálení jaderné bomby na několika úrovních. Biden dokonce volal čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi a žádal ho, aby Rusy mírnil. Si pak veřejně v projevu 4. listopadu 2022 vyzval "všechny země", aby se zdržely použití nukleárních zbraní.

Co se týká Bidena, reportér na základě svědectví uvádí, že pro vulgarismy současný prezident nechodí daleko. Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nazval "zku*vysynem" a podobně se vyjadřuje o Donaldu Trumpovi. Nikdy ho nezmínil jménem, vždy o něm mluví veřejně jako o svém předchůdci. V soukromí ho označuje anglickým výrazem "fucking asshole" (zas*aný debil).

Mluvčí bývalého prezidenta Stephen Cheung označil Woodwardovu knihu za snůšku vymyšlených příběhů a odpad. Biden i Trump odmítli Woodwardovi rozhovor poskytnout.

