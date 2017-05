Trump chtěl po odvolaném šéfovi FBI, aby zastavil vyšetřování exporadce Flynna, tvrdí New York Times

před 18 minutami

Americký prezident Donald Trump měl podle New York Times odvolaného ředitele FBI Jamese Comeyho přesvědčovat, aby ukončil šetření Trumpova bývalého poradce Michaela Flynna, který odstoupil kvůli svým vazbám na Rusko. Trump Comeyho odvolal v době, kdy v FBI naplno pokračovalo vyšetřování "ruské stopy" v amerických volbách a kdy Comey údajně požadoval další finanční prostředky, aby mohl šetření rozšířit.

Washington - Americký prezident Donald Trump chtěl po odvolaném šéfovi FBI Jamesovi Comeymu, aby zastavil vyšetřování bývalého Trumpova poradce Michaela Flynna. Podle listu The New York Times (NYT) to vyplývá ze záznamu, který si Comey pořídil po únorové schůzce s Trumpem. Bílý dům obvinění popřel.

List tvrdí, že Comeyho záznam zachycuje jeho rozhovor s Trumpem v Oválné pracovně z 15. února, tedy den po Flynnově rezignaci. Záznam prý nepodléhá utajení a jeden z Comeyho spolupracovníků přečetl jeho část reportérovi deníku.

"Prezident nikdy nežádal pana Comeyho ani nikoho jiného o ukončení jakékoliv vyšetřování, včetně jakéhokoliv vyšetřování zahrnujícího generála Flynna… Toto není pravdivé nebo přesné vylíčení rozhovoru mezi prezidentem a panem Comeym," zareagoval v prohlášení Bílý dům.

Trump Comeyho nečekaně odvolal minulý týden v úterý. Média se shodují, že za tímto náhlým krokem byl Trumpův odpor k vyšetřování údajné ruské pomoci jeho kampani. Agentura AP a list The Washington Post napsaly, že Comey minulý týden požádal o nové peníze na další vyšetřování této kauzy, což mohlo Trumpa k jeho odvolání přimět.

Prezident nicméně tvrdí, že Comeyho chtěl pro ztrátu důvěry odvolat již delší dobu. Naznačil také, že možná disponuje vlastními nahrávkami jejich vzájemných rozhovorů. Vyšetřování údajného ruského vměšování Trump označil za zbytečnou "šarádu" za peníze daňových poplatníků a "podvod" živený mstou demokratů za prohru ve volbách. Moskva jakýkoli pokus o ovlivnění amerických voleb popírá.

Flynn do roku 2014 vedl vojenskou rozvědku DIA, loni pak Trumpovi pomáhal s prezidentskou kampaní. Po Trumpově lednovém nástupu do Bílého domu sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce. Po 24 dnech v úřadu ale 14. února odstoupil kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. Flynn totiž viceprezidentovi Miku Penceovi nejdříve řekl, že před prezidentskou inaugurací nehovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Později připustil, že s Kisljakem jednal a že to Penceovi neřekl nedopatřením.

Flynnovy styky s Rusy prověřuje FBI, pozadím vazeb Trumpova volebního štábu na Rusko se zabývá několik výborů Senátu i Sněmovny reprezentantů. Výbor amerického Senátu vyšetřující údajné ruské zásahy do loňské předvolební kampaně uvedl, že s ním Flynn odmítl dobrovolně spolupracovat.