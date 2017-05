Obama varoval Trumpa před Flynnem hned při schůzce v Bílém domě

před 35 minutami

Bílý dům potvrdil, že předchozí americký prezident Barack Obama varoval svého nástupce v úřadu Donalda Trumpa před jmenováním Michaela Flynna poradcem pro národní bezpečnost. Bývalá náměstkyně americké ministryně spravedlnosti Sally Yatesová pak v pondělí před členy Kongresu uvedla, že varovala novou vládu před tím, že Flynn by mohl být vydíratelný, protože svým šéfům zjevně lhal o svých kontaktech s ruským velvyslancem.

Washington - Bývalý americký prezident Barack Obama varoval svého nově zvoleného nástupce v Bílém domě Donalda Trumpa před jmenováním Michaela Flynna poradcem pro národní bezpečnost. Potvrdil to v pondělí podle stanice BBC Bílý dům. Obamovo varování zaznělo necelých 48 hodin po Trumpově zvolení během schůzky v Oválné pracovně, uvedli bývalí Obamovi spolupracovníci.

Rovněž bývalá náměstkyně americké ministryně spravedlnosti Sally Yatesová, která v pondělí poprvé veřejně vystupovala před členy Kongresu, uvedla, že varovala novou vládu před tím, že Flynn by mohl být vydíratelný, protože svým šéfům zjevně lhal o svých kontaktech s ruským velvyslancem.

Prohlášení Yatesové, kterou jmenoval ještě Obama, před výborem Senátu zabývajícím se údajným vměšováním Ruska do amerických prezidentských voleb, nabídlo podle agentury AP zdaleka nejpodrobnější vylíčení řetězce událostí, které vedly k Flynnovu pádu z vysoké funkce během prvních týdnů Trumpovy vlády.

Flynn do roku 2014 vedl vojenskou rozvědku DIA, loni pak Trumpovi pomáhal s prezidentskou kampaní. Po Trumpově lednovém nástupu do Bílého domu sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce. Po 24 dnech v úřadu ale musel odstoupit kvůli svým nejasným vazbám na Rusko.

Flynn totiž viceprezidentovi Miku Penceovi nejdříve řekl, že před prezidentskou inaugurací nehovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Později připustil, že s Kisljakem jednal a že to Penceovi neřekl nedopatřením.

Sám Trump se pokusil distancovat se od skandálu s Flynnem poznámkami na Twitteru, že to byla Obamova vláda, která dala Flynnovi nejvyšší bezpečnostní prověrku, když pracoval v Pentagonu.

Trump se však podle AP nezmínil, že Obama v roce 2014 Flynna odvolal.

V další poznámce Trump doporučil ptát se Yatesové pod přísahou na to, co ví o tom, jak se utajené informace o Flynnovi rychle dostaly do novin.

Ta však nařčení z úniku informací odmítla.

Yatesová popsala schůzku s právníkem Trump White House Donem McGahnem z 26. ledna, během níž varovala, že Flynn zjevně podvedl vládu ohledně svého jednání s ruským velvyslancem.

Představitelé Bílého domu trvali na tom, že Flynn během prezidentského přechodného období nejednal s Kisljakem o sankcích vyhlášených USA proti Rusku. Flynna požádali o odstoupení poté, co zpravodajské služby naznačily, že je o povaze hovorů s diplomatem obelhal.

Flynn podle Yatesové "klamal" amerického viceprezidenta - a Rusové o tom věděli. "To vytvořilo kompromitující situaci. Situaci, kdy poradce pro národní bezpečnost mohl být v podstatě vydírán Rusy," řekla.

"Cítili jsme, že je velmi důležité, abychom tyto informace dostali do Bílého domu, a to zčásti proto, že viceprezident dělal falešná prohlášení na veřejnosti, a protože jsme věřili, že generál Flynn byl pravděpodobně ohrožen," řekla Yatesová. "Věděli jsme, že to není dobrá situace, a proto jsme chtěli, aby se Bílý dům o tom dozvěděl," dodala.

O čtyři dny později ji Trumpova vláda propustila, kvůli nesouhlasu s prezidentovým rozhodnutím ohledně imigrace.

Před senátory v pondělí svědčil rovněž bývalý ředitel zpravodajských služeb v Obamově éře James Clapper, který odstoupil po Trumpově nástupu do úřadu.

Trump ujistil, že nemá žádné vazby na Rusko a není si vědom žádné účasti svých spolupracovníků na údajném vměšování Moskvy do voleb. Odmítl celé vyšetřování jako "podvod" živený mstou demokratů za prohru ve volbách.

Případem možných ruských zásahů do prezidentské kampaně v neprospěch neúspěšné demokratické kandidátky Hillary Clintonové a pozadím vazeb Trumpova volebního štábu na Rusko se zabývá několik výborů Senátu i Sněmovny reprezentantů. Vlastní prověřování vede také Federální úřad pro vyšetřování (FBI).