Zítra zaútočíme, hřímal Bannon. S Trumpem jsou opět přátelé a může ho to stát svobodu

V americké prezidentské kampani 2016 měl Steve Bannon obří zásluhu na vítězství Donalda Trumpa a stal se světoznámou celebritou. Když pak šéfovi Bílého domu takřka přerostl přes hlavu, dostal padáka. Teď jsou Bannon s Trumpem zase spojenci, ale někdejší šedé eminenci kvůli tomu hrozí vězení.

Sněmovna reprezentantů minulý týden Steva Bannona obvinila ze "zločinného pohrdání" Kongresem. Stalo se tak poté, co odmítl vypovídat před zvláštní sněmovní komisí, která vyšetřuje okolnosti lednového násilného útoků příznivců Donalda Trumpa na washingtonský Kapitol.

Vznesené obvinění může Bannona teoreticky dostat až do vězení. Pokud by ho ministerstvo spravedlnosti skutečně zažalovalo, hrozil by mu roční pobyt za mřížemi a pokuta až do výše 100 tisíc dolarů (více než 2,2 milionu korun).

"Ministerstvo učiní vlastní nezávislé rozhodnutí, založené výhradně na faktech a na zákoně. Tečka," odmítl tiskový mluvčí ministerstva jakkoli předjímat, zda se má Bannon skutečně bát. Nejširší americké veřejnosti se tím znovu výrazně připomněl muž, který před pěti lety zásadně pomohl Donaldu Trumpovi do Bílého domu.

Trumpova prezidentská kampaň byla v srpnu 2016 v potížích, v předvolebních průzkumech realitní magnát jasně zaostával za demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou. A tehdy se na scéně objevil Steve Bannon, jehož do té doby dobře znalo jen obecenstvo jeho ostře pravicového webu Breitbart News.

Bannon, který se označuje za ekonomického nacionalistu, převzal vedení Trumpovy kampaně. Přitlačil na témata, jako bylo odmítnutí washingtonského politického establishmentu (demokratů i republikánů), odpor proti imigraci nebo také proti volně tržním dohodám USA s jinými zeměmi. Bannon v nich viděl zdroj problémů americké pracující třídy.

Pod nacionalistickým heslem "Amerika na prvním místě" kampaň obrátila nepříznivý trend. Trump volby vyhrál a do Bílého domu s ním Steve Bannon v lednu 2017 přišel v roli prezidentova hlavního stratéga a poradce. Trump ho jmenoval i stálým členem Rady pro národní bezpečnost. Deník New York Times tehdy ve svém redakčním textu hodnotil, že Bannonův vliv v Bílém domě je zřejmě už tak velký, že lze spekulovat, zda prezidentem není de facto on.

O osm měsíců později, v srpnu 2017, ale Bannon upadl u Trumpa v nemilost. Nejen kvůli knize novináře Michaela Wolffa Oheň a zloba, ve které se objevily jeho někdejší neuctivé komentáře na prezidentovu adresu. Bannon se musel z Bílého domu poroučet a podle amerických médií mu přitížilo i to, že Trump začal žárlit na jeho popularitu.

Přinejmenším od loňského podzimu a listopadových prezidentských voleb už bylo ovšem zřejmé, že pokud byla mezi Trumpem a Bannonem nějaká zlá krev, tak byla zapomenuta. Bannon se stal jedním z prominentních propagátorů teorie, že demokrat Joe Biden vyhrál podvodem a že jeho soupeři Trumpovi naopak vítězství ukradli.

Americké soudy přitom přes šedesát žalob, jimiž prezidentův tým napadl volby, odmítly. A ani přepočítávání hlasů v několika klíčových státech neukázalo žádné větší chyby či podvody. Trump ovšem mezitím své příznivce podnítil k násilnému pokusu ke zvrácení výsledků voleb.

Zítra se rozpoutá peklo!

Pod heslem "Zastavte krádež" zaútočily stovky jeho příznivců letos 6. ledna na Kongres, který právě hlasoval o konečném potvrzení (certifikaci) Bidenova vítězství. Trump a jeho stoupenci nedosáhli svého, po několika hodinách násilí a chaosu se kongresmani vrátili do lavic a Bidenovo vítězství finálně zpečetili.

K vyšetření okolností útoku, který šokoval americkou a světovou veřejnost, byla letos v červnu v americkém Kongresu ustanovena zvláštní komise. A její členové jsou přesvědčeni, že Bannon má k celé věci přinejmenším hodně co říct.

Přesněji vyjádřeno: komise Bannona zřejmě podezřívá, že se na přípravě útoku na Kongres aktivně podílel. Ve zprávě, kterou komise přiložila k jeho předvolání k výslechu, kromě jiného upozorňuje na jeho podcast z letošního 5. ledna, tedy dne, který předcházel útoku na Kapitol. "Dokázali jste to a zítra je den D. Připoutejte se. Připravme se. Zítra se rozpoutá peklo. Všechno do sebe zapadá, zítra zaútočíme," promlouval Bannon v předvečer útoku ke svým posluchačům.

Vyšetřovací komise by chtěla od Bannona slyšet, co všechno věděl a jak dlouho dopředu věděl, co se bude dít. A chtěla by také vědět, co se odehrávalo ve chvílích samotného útoku ve washingtonském hotelu Willard.

Z jeho oken je vidět na Bílý dům i prostranství, kde Trump 6. ledna dopoledne ve svém plamenném projevu vyzval své příznivce k pochodu na Kapitol. Zatím je známo, že v týdnu před útokem a v samotný den D si úzký okruh Trumpových nejvěrnějších ve Willardu zřídili, jak to sami nazvali, "velicí centrum".

Vedle Trumpova právního poradce Rudy Giulianiho byl přítomen i Steve Bannon. A také profesor práv John Eastman, který pro Trumpa vypracoval několikabodový scénář, jak by podle něj šlo zvrátit výsledek voleb.

Jak usmrtit Bidenovo prezidenství? Už v kolébce

Scénář, který počítal s aktivní rolí Trumpova viceprezidenta Mikea Pence, se nakonec nenaplnil. Pence se odmítl na pokusu o zvrat voleb podílet. Co vše se dohadovalo a připravovalo v hotelu Willard a jakou úlohu v tom měl Steve Bannon, dnes šetří zmiňovaná sněmovní komise.

Podle knihy Nebezpečí od novinářů Boba Woodwarda a Roberta Costy, která vyšla před měsícem, byl Bannon nejméně od listopadových voleb s Trumpem ve spojení. Radil mu, aby výsledky odmítl, pokusil se Bidenovo vítězství zvrátit a využil k tomu právě 6. leden.

"Bude to den zúčtování," měl říct Trumpovi a vybídnout ho k tomu, že "je čas usmrtit Bidenovo prezidentství ještě v kolébce". Sám Bannon tuto verzi Woodwarda a Costy nepřímo potvrdil. Ve svém podcastu pouštěl jejich citace a sám za sebe doplnil: "Jo, protože je to o legitimitě. Podívejte se na průzkum týdeníku Economist - 42 procent Američanů si myslí, že Biden nevyhrál volby legitimně."

Podle amerických médií nelze odhadnout, jak se zachová ministerstvo spravedlnosti a zda Bannona zažaluje. Ve většině předchozích obdobných případů, kdy Sněmovna reprezentantů vznesla obvinění z pohrdání Kongresem, to tak daleko nezašlo.

Ale kdyby to tentokrát bylo jinak? Trump už jednou svého bývalého poradce před možnou pokutou nebo i vězením zachránil. Bannon byl loni v srpnu obžalován z podvodu, podle prokuratury zpronevěřil peníze, které jeho iniciativa Stavíme zeď od roku 2018 vybírala od Američanů na výstavbu zdi na hranici s Mexikem.

Letos v lednu, těsně před svým odchodem z Bílého domu, ovšem Donald Trump udělil Bannonovi milost a prokuratura jeho stíhání následně zastavila. S další případnou exprezidentovou pomocí by už počítat nemohl. Pokud by se tedy Trump znovu nestal prezidentem.

Minulý týden, těsně před rozhodnutím Sněmovny reprezentantů, že Bannon pohrdá Kongresem, Trump vyhlásil, že "povstání", jehož okolnosti vyšetřuje sněmovní komise, se podle něj odehrálo o několik měsíců dříve.

"To povstání se uskutečnilo už 3. listopadu, ve volební den. 6. leden byl protestem," snaží se Trump opakovaně a setrvale přesvědčit Američany o údajně ukradených volbách. Bannon ho v tom přinejmenším pevně podporuje, pokud není přímo jedním z režisérů těchto Trumpových dramatických výstupů.