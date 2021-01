Poslední Trumpovy kroky: milost pro poradce, zastavené deportace, odtajnění dokumentů

Americký prezident Donald Trump omilostnil svého bývalého poradce a hlavního stratéga Steva Bannona. S odkazem na zdroje v Bílém domě to napsal deník New York Times. Krátce před svým odchodem z funkce podepsal také exekutivní příkaz, jimž na příštích 18 měsíců zastavil deportace Venezuelanů, kteří se nelegálně usadili v USA , a nařídil odtajnění dokumentů o šetření ruského vlivu na volby v USA.

Donald Trump je poslední den americkým prezidentem a s napětím se čeká, co všechno ještě stihne rozhodnout a podepsat. Především, komu udělí milost.

Podle New York Times (NYT) ještě v úterý telefonicky hovořil se svým bývalým poradcem Stevem Bannonem, který odmítá obvinění z podvodu v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Milost byla podepsána jako preventivní krok, který by v praxi zrušil obvinění Bannona, pokud by byl usvědčen.

Další pardon vyhlásil nad Elliottem Broidym, vysoce postaveným členem federálního vedení republikánské strany (RNC), který měl s pomocí Trumpova právníka Michaela Cohena zaplatit bývalé modelce Playboye za to, že utají, že je se s ním těhotná.

Podle agentury Reuters Trump naopak neomilostnil sebe sama či svého právníka Rudyho Giulianiho.

Trumpovy milosti podle NYT odhalují, jak moc byli lidé kolem něj zapleteni do korupčních kauz a jiných afér. A také Trumpovu ochotu využít svou moc a pomoci jim.

Steve Bannon byl obžalován v srpnu, že společně s dalšími třemi osobami podvedl dárce v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici mezi Spojenými státy a Mexikem. Vyšetřování podle federálních prokurátorů na Manhattanu ukázalo, že statisíce dolarů ze zisků dárcovské iniciativy navzdory slibům Bannona a dalších putovaly na jejich osobní výdaje.

Bannon byl z vazby propuštěn na kauci pěti milionů dolarů a na kauci jsou na svobodě také zbylí tři obvinění, kteří museli odevzdat pasy. U soudu Bannon trval na své nevině.

Omilostnění Bannona je obzvlášť pozoruhodné, jelikož byl obžalován, ale nebyl dosud odsouzen. Naprostá většina prezidentských milostí a zmírnění trestů se v minulosti týkala lidí, kteří byli obžalováni a odsouzeni.

Bílý dům podle NYT plánoval zveřejnit seznam lidí, které Trump omilostnil, už dříve v úterý, ale debata ohledně omilostnění Bannona, jenž veřejně podporoval Trumpovu snahu zabránit potvrzení výsledků listopadových prezidentských voleb, prý byla příčinou zpoždění.

Deportace Venezuelanů z USA

Donald Trump také podepsal exekutivní příkaz, jimž na příštích 18 měsíců zastavil deportace Venezuelanů, kteří se nelegálně usadili v USA. Rozhodnutí, jež se nevztahuje na zločince, zdůvodnil krizí, v níž se Venezuela ocitá. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.

Trump v dopisu ministrům zahraničí a vnitřní bezpečnosti uvedl, že situace ve Venezuele se zhoršuje a ohrožuje "bezpečnost a blahobyt amerického lidu, což si žádá odklad vyhoštění venezuelských státních příslušníků, kteří jsou přítomni ve Spojených státech". Krok podporovali Trumpovi republikánští spojenci na Floridě, kde se usadilo mnoho Venezuelanů poté, co uprchli z vlasti kvůli vážné hospodářské a politické krizi.

Zvolený prezident Joe Biden koncem října řekl, že by okamžitě poskytl humanitární ochranu Venezuelanům žijícím v USA, což by jim v zemi umožnilo zůstat a dostat pracovní povolení.

Podle odhadů think tanku Pew Research Center v roce 2017 žilo ve Spojených státech 130 000 Venezuelanů nelegálně.

Odtajněné dokumenty o ruském vlivu

V neposlední řadě Donald Trump nařídil odtajnění souboru dokumentů souvisejících s šetřením Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), které se zabývalo vlivem Ruska na americké volby v roce 2016 a vedlo k dlouhému vyšetřování Trumpovy prezidentské kampaně.

Trump, který se dlouhodobě snaží dokázat, že se jej demokraté snažili pomocí vyšetřování svrhnout, v prohlášení uvedl, že odtajněný text byl částečně zredigován, aby jej bylo možné zveřejnit.

Jakou část dokumentů Trump nařídil odtajnit, podle serveru Politico však v tuto chvíli není jasné. Prezident uvedl, že se jeho rozhodnutí opírá o výsledky přezkumu ministerstva spravedlnosti z 30. prosince. Ministerstvo mu podle něj předalo šanon dokumentů, které dosud nebyly odtajněny a o jejichž zveřejnění v "maximálním možném rozsahu" Trump požádal. FBI se zveřejněním nesouhlasila a uvedla, že by dokumenty alespoň měly být zredigovány. Trump oznámil, že návrhy těchto úprav přijal.

Kdy budou nově odtajněné dokumenty zveřejněny, není jasné. Politico Trumpovo rozhodnutí označil za odklon od jeho dřívějších tvrzení, že odtajní veškeré dokumenty související s vyšetřováním.