"To se nám opravdu, ale opravdu nelíbí." Putinovi se vrátila provokace s Harrisovou

Rusko se prostřednictvím mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova negativně vyjádřilo na adresu Donalda Trumpa i Kamaly Harrisové po debatě před americkými prezidentskými volbami. Peskov kritizoval, že oba kandidáti několikrát zmínili ruského prezidenta Vladimira Putina, a proto je vyzval, aby "nechali jeho jméno na pokoji".

"Náš postoj je zcela jasný. USA jako celek, bez ohledu na to, z jaké strany kandidáti jsou, zachovávají negativní a nepřátelský postoj k naší zemi. Putinovo jméno je v USA používáno jako jeden z nástrojů vnitropolitického boje. To se nám opravdu, ale opravdu nelíbí a doufáme, že jméno našeho prezidenta nechají na pokoji," uvedl v prohlášení Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Harrisová zmínila v debatě jméno ruského prezidenta hned několikrát. "Putin by si vás dal k obědu," řekla Trumpovi. Hovořila také o tom, že pokud by byl Trump prezidentem, "ruský vůdce by právě teď seděl v Kyjevě".

V diskusi došlo právě i na samotnou agresivní ruskou válku na Ukrajině. Trump nechtěl napřímo říct, jestli je v americkém zájmu, aby Ukrajina válku vyhrála, a místo toho tvrdil, že by mohl oběma národům pomoci s tím, aby se dohodly. "Chci, aby válka skončila. Chci zachránit životy," tvrdil americký exprezident.

"Urovnám to ještě předtím, než se stanu prezidentem," dodal a zopakoval tak svou předchozí poznámku, že by mohl válku ukončit do 24 hodin. "Myslím, že důvod, proč Donald Trump říká, že by tato válka skončila do 24 hodin, je ten, že by ji prostě vzdal. A takoví my jako Američané nejsme," reagovala Harrisová.

Paradoxní vzhledem k popuzené reakci Kremlu je, že Putin před týdnem také komentoval americké prezidentské kandidáty. Na ekonomickém fóru ve Vladivostoku pobaveně prohlásil, že ve volbách podporuje Harrisovou. "Ona se směje tak expresivně a nakažlivě, že to znamená, že musí být v pohodě," doplnil ironicky s tím, že to možná bude znamenat, že zabrání dalším sankcím proti Rusku.

Na tato slova reagoval Bílý dům ústy poradce pro komunikaci v oblasti národní bezpečnosti Johna Kirbyho. Ten zdůraznil, že by Putin neměl nikoho zvýhodňovat a měl by přestat mluvit o amerických volbách.

"Jediný, kdo by měl rozhodovat o tom, kdo bude příštím prezidentem Spojených států, je americký lid. USA by velmi ocenily, kdyby za a) přestal mluvit o našich volbách a za b) přestal se do nich vměšovat," vzkázal ruskému vůdci Kirby.

