Trumpovi to vybuchne v obličeji. Etzler po debatě varuje před "americkým Tálibánem"

Na začátku 90. let opustil Česko a odešel do Spojených států, kde se roky živil jako umývač oken, zahradník nebo barman. V roce 1999 nastoupil do televizní stanice CNN, nejdřív vozil štáby na natáčení a jezdil jim i pro pizzu, brzy se ale vypracoval až do pozice editora, elitního válečného reportéra a produkčního. Sedm let působil také coby stálý zahraniční zpravodaj České televize v Číně. Jednašedesátiletý Tomáš Etzler byl za reportáže pro CNN nominován na různé televizní ocenění, v roce 2008 se stal prvním Čechem, který vyhrál americkou cenu Emmy. O své práci v Číně napsal dvě knihy, natočil také celovečerní dokumentární film Nebe, který vypráví příběh současné Číny prostřednictvím sirotčince v malé severočínské vesnici.

Foto: Jakub Plíhal