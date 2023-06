Temný rytíř povstal. Prigožin přešel od slov k činům, o Putinově osudu rozhodnou jiní

Pokud by se měl vývoj posledních hodin v Rusku vyjádřit názvem nějakého filmu, asi by se nejvíce hodil Temný rytíř povstal. Vysmívaný a podceňovaný šéf žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin ukázal, že to myslí s kritikou ruského ministerstva obrany vážně. A přešel od slov k činům.

Prigožinovi bojovníci obsadili ruská města Rostov na Donu a Voroněž. On mezitím vyhrožuje, že dojde se svými muži až do Moskvy. Ruský prezident Vladimir Putin přestal hrát ve sporu mezi svými podřízenými (tedy Prigožinem a ministrem obrany Sergejem Šojguem) mrtvého brouka a v televizním projevu se jednoznačně postavil proti zakladateli Wagnerovy skupiny. Související Moskva reaguje na Prigožinovy hrozby, zavádí protiteroristická opatření "Ti, kdo zorganizovali a provedli ozbrojenou vzpouru a zvedli zbraně proti svým druhům, zradili Rusko. Budou se za to zodpovídat," uvedl ruský vůdce, na kterém byla vidět nervozita z toho, co se před jeho zraky odehrává. K obvyklé suverenitě měl Putin tentokrát velmi daleko. Nejspíše to byl pro něj osobně nejobtížnější projev v jeho kariéře, protože v tak složité situaci ještě nebyl. Čelí vzpouře, ozbrojenému povstání. Leckdo včetně ruského prezidenta by si ještě v pátek nepomyslel, že je něco takového vůbec možné. Putin versus Prigožin Šéf ruských žoldnéřů sice dosud kritizoval ministra obrany Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova za zpackanou válku na Ukrajině, nyní se ale v Rusku rozhořel konflikt přímo mezi Putinem a Prigožinem. "Putin se rozhodl špatně. Tím hůř pro něj. Brzy budeme mít nového prezidenta," stojí v prohlášení na oficiálním účtu Wagnerovy skupiny na sociální síti Telegram. Ruský vládce na konci svého projevu de facto vyzval k likvidaci Prigožina. "Dal jsem rozkaz, aby armáda neutralizovala organizátory povstání," řekl prezident. Vladimir Putin mimořádném projevu reagoval na akce Wágnerovců, kteří měli obsadit Rostov na Donu na jihu země a taky město Voroněž směrem dál na sever. Jejich cílem je podle jejich vůdce Jevgenije Prigožina sesadit vedení ministerstva obrany a armády. pic.twitter.com/Zc2apIv1UF — ČT24 (@CT24zive) June 24, 2023 Podstatné bude, kdo se k Prigožinovi přidá a kdo zůstane loajální Kremlu. Zatím to vypadá, že se vládcové přiklánějí k Putinovi. Věrnost mu během soboty deklarovali čečenský lídr Ramzan Kadyrov, okupační správce Doněcké oblasti Denis Pušilin nebo také Moskvou dosazený šéf okupované části Chersonské oblasti Vladimir Saldo. Z Putinova pohledu je špatné, že wagnerovci ráno překročili ukrajinskou hranici a pokračovali dopoledne dále po dálnici M4 k Moskvě bez jakéhokoliv ozbrojeného odporu. A velitel ruské Národní gardy Viktor Zolotov mlčí. Objevují se také zprávy, že někteří vojáci ruské armády se přidávají k Prigožinovi. Šéf žoldnéřů se na svoji akci zjevně dobře připravil: v jeho konvojích jsou i protiletadlové zbraně, počítal s bombardováním svých sil ze vzduchu. Prigožin zřejmě připravoval puč delší dobu. Záběry z údajného útoku ruské armády na základnu wagnerovců, kterou v pátek zdůvodnil svoji operaci, vypadají jako zinscenované. Související ŽIVĚ Ve Voroněži hoří sklad paliva. Svědci hlásí, že městem už projeli wagnerovci Zobrazit reportáž Šance pro Ukrajinu Putin se každopádně už nyní nemůže tvářit jakoby nic a říkat Rusům, že takzvaná speciální vojenská operace na Ukrajině jde podle plánu. Když bojují Rusové proti Rusům v ruských městech, tak je zkrátka jasné, že plán selhal. A to znamená, že ten, kdo agresi proti Ukrajině nařídil, se dopustil chyby a špatného rozhodnutí. Ruskému diktátorovi tak nezbývá než se stále opírat do Západu. Rusko podle něj nyní bojuje o svou suverenitu, nezávislost a právo zůstat státem s tisíciletou historií, řekl v projevu a téměř zoufale vyzýval Rusy, ať se v kritické chvíli semknou kolem něj a Kremlu. Ukrajině se naskýtá příležitost dovést k úspěchu svoji již započatou protiofenzivu s cílem osvobodit okupovaná území. Je jisté, že to, co se děje nyní v Rusku, morálku ruských vojáků na Ukrajině nepozvedne. Související Jasný vzkaz pro Putina. Jsme vlastenci a nikdy se nevzdáme, prohlásil Prigožin "Bude to pro Putina mít negativní následky. Když se opevňuje Moskva, tak na to reagují lidé a ptají se, jak to, že to došlo tak daleko. Dá se očekávat, že Ukrajina se bude snažit využít tohoto chaosu a oslabení vojenských struktur ve svůj prospěch," soudí expert na Rusko a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko na Twitteru napsal, že Ukrajinu události v Rusku přibližují k vítězství. "Prigožin je odporná zrůda, ale v tuto chvíli pro nás užitečná," upozornil. Video: Záběry na hřbitov wagnerovců v Rusku 0:59 Záběry na hřbitov, kde Prigožin pohřbívá zabité ruské trestance z Wagnerovy skupiny. | Video: Reuters

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!